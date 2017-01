Palazzo Barberini con ingresso gratuito

Il Palazzo, che vede la mano di Carlo Maderno, Borromini e Bernini, ospita parte della Galleria Nazionale d'Arte Antica. Si possono ammirare grandi capolavori, come la Fornarina di Raffaello, La Giuditta che taglia la testa ad Oloferne e il Narciso di Caravaggio, il ritratto di Beatrice Cenci di Guido Reni. Dal '400 con Filippo Lippi al '700 con Canaletto, grandi autori e opere attendono di essere contemplati. Appuntamento in Via delle Quattro Fontane, 13 alle ore 10.40 Relatrice: Dott.ssa Isabella Leone Non adatta agli amici a 4 zampe! Ingresso al sito gratuito in occasione della prima domenica del mese Info e prenotazioni: Tel. 3401964054 associazioneculturalecalipso@yahoo.com Contributo visita: 8 euro, compreso noleggio radio auricolare Studenti e convenzionati: 7 euro, compreso noleggio radio auricolare Minori di 18 anni: 2 euro, compreso noleggio radio auricolare Prenotazione obbligatoria Vi ricordiamo, però, che per prenotare non è sufficiente il "parteciperò" su Facebook. Le adesioni vanno date via e.mail o telefonica, con i nominativi dei partecipanti e comunicazione di eventuale adesione di minori o titolari di riduzioni + numero telefonico come riferimento, entro 12 ore dall'inizio dell'evento al fine anche di consentire il noleggio degli auricolari, come di seguito specificato I nostri eventi sono riservati ai Soci. Per associarsi, basta inviare i propri dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, C.F. e residenza) a mezzo e.mail, sms o telefono. La tessera associativa al costo di € 2,00 con scadenza 31.12.2017 verrà consegnata in occasione della prima partecipazione