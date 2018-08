Pacifico in Jazz

Una cena suggestiva immersa in un concerto live Jazz con la "Big Band SWING TIME 40". La Band e' composta da 12 elementi distrubuiti in una sezione fiati ed una sezione armonico- ritmica.

Il repertorio va dai brani degli swingers americani come Duke Ellington, Glen Miller ecc , ai classici latino ammericani di Perez Prado, Osvaldo Farres ecc, ai brani tratti dai musical di Broadway, alle hits della pop music internazionale.

I compononenti della band sono:

Natale Riccioni e Alessandro Cecchini - Sax alti

Marco Placidi e Nico De Vincenzi - Sax tenori

Alberto Abballe e Tiziano Travaglini - Trombe

Marco Sovran e Claudio Salvucci - Tromboni

Alfredo Paglia - Pianoforte

Leopoldo Cingolani - Basso

Sergio Gasperini - Percussioni

Edoardo Salvati - Percussioni latine



