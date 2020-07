Pablo & Pedro al Mytohs di Villa Borghese

Teatro Tirso Estate 5^ edizione al Mythos – Villa Borghese

Pablo & Pedro Show

Dal 12 luglio al 2 agosto 2020

“La comicità glamour dell’estate romana”



Domenica 12 luglio, nella location più cool dell’estate capitolina 2020 il Mythos a Villa Borghese, riparte la comicità targata Tirso de Molina. Quattro importanti appuntamenti di cene spettacolo con la verve comica del duo Pablo e Pedro.

Comicità, ottimo cibo, cocktail e una location strepitosa: questi gli ingredienti per serate uniche che osserveranno anche tutte le normative di distanziamento sociale senza perdere il gusto del divertimento e dello stare insieme.

Tre piscine con acqua riscaldata che incastrano un palcoscenico esclusivo al centro della sala, trecento posti dove poter gustare un frizzante aperitivo servito direttamente al tavolo o una gustosa cena espressa a scelta tra i 3 ristoranti presenti all'interno: Antica Pizzeria da Michele, Sushi Kong Experience, Ristorante Borghese.

PABLO&PEDRO SHOW:

12 LUGLIO

19 LUGLIO

26 LUGLIO

2 AGOSTO



SCELTA TRA LE DUE OPZIONI:

- SPETTACOLO PIU' APERITIVO

- SPETTACOLO PIU' CENA



PREZZI

SPETTACOLO + APERITIVO servito al tavolo € 25

SPETTACOLO + CENA servita MENU' FISSO (bevande escluse) € 40



PROGRAMMA DELLA SERATA:

Per chi sceglie L'APERITIVO: ingresso ore 19

Per chi sceglie LA CENA: ingresso ore 19.30

PER TUTTI

Inizio spettacolo ore 22



Per info: 06/8411827

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA



Gallery