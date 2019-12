Pablo e Pedro show di Capodanno: doppio spettacolo con brindisi finale

Il Capodanno 2020 al Teatro Tirso de Molina si festeggia con Pablo e Pedro Show. Il duo comico intratterrà il pubblico la sera del 31 dicembre con un doppio appuntamento, alle 20 e alle 22,30.

Pablo e Pedro show

Qualche ora di puro divertimento che si concluderà con il brindisi a fine spettacolo, con la compagnia, per gli spettatori dello spettacolo delle 20 e con il brindisi di mezzanotte per chi assisterà allo spettacolo delle 22:30.

Il biglietto per lo spettacolo delle 20 ha il costo di 45 euro. Quello per lo spettacolo delle 22,30 ha il costo di 65 euro. Per maggiori informazioni consultare il sito ufficiale del teatro: https://www.teatrotirsodemolina.it/capodanno