Pablo Neruda: La vita, le poesie, gli amori

Una serata di rara bellezza dedicata alla poesia e alla fotografia, con le liriche d'amore del grande Pablo NERUDA e la rassegna fotografica "Picasso e la fotografia. Gli anni della maturità. 1951-1973 - Le fotografie di Edward Quinn e André Villers".



Nella splendida cornice della terrazza di Palazzo Merulana, ripercorreremo insieme la vita e le opere del poeta cileno, amico proprio di Pablo PICASSO che lo aiutò anche a sfuggire alla repressione del regime. Dai Cento Sonetti d'Amore, ai Versi del Capitano, leggeremo insieme le più belle poesie di Neruda, uomo dalle mille vite, scrittore dal forte impegno civile e dalle grandi passioni.



Prima della serata di lettura sarà possibile visitare la mostra fotografica dedicata a Picasso e la collezione permanente.

La serata sarà accompagnata da una degustazione di vini offerta da Casale del Giglio.



Letture:

- Mara Sabia, attrice e docente

- Emilio Fabio Torsello, giornalista, fondatore del progetto "La Setta dei Poeti estinti"



Modalità di PARTECIPAZIONE:

- Intero 15.00 €

- Ridotto 13.00 € (giovani under 27, adulti over 65, insegnanti, appartenenti a gruppi convenzionati)

- per i possessori di Palazzo Merulana Pass 8.00 €



PRENOTAZIONE consigliata al numero 06 3996 7800 o via sito: https://bit.ly/2Ncpmwy - Diritti di prenotazione 2.00 €



Le letture inizieranno alle ore 19. L’ingresso dà accesso alla mostra su Picasso, in corso a Palazzo Merulana, alla Collezione permanente, all’evento culturale e alla degustazione.



L'incontro è organizzato da Palazzo Merulana, dal circolo letterario La setta dei poeti estinti e dalla Galleria Medina Roma.Arte.