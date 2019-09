Oz Noy Trio Feat Jimmy Haslip & Dennis Chambers al CrossRoads Live Club

Venerdì 4 Ottobre approda sul palco del CrossRoads di Roma uno dei trii più importanti del panorama Jazz Fusion mondiale per presentare l'ultimo album del chitarrista israeliano Oz Noy che sarà accompagnato da Jimmy Haslip al basso e Dennis Chambers alla batteria.



Oz Noy negli ultimi tempi è acclamato protagonista della scena newyorkese, il suo sound è davvero unico ed è una fusione creativa e provocatoria di vari stili e generi…jazz, blues, rock, R&B. Oz Noy ha suonato, live e in studio, fra gli altri, con: Richard Bona, Chris Botti, Harry Bellefonte, Toni Braxton, Phoebe Snow, Gavin Degraw,Niel Rogers, Roger Glover, Cyndi Lauper, ed in numerosi spot e colonne sonore.



Jimmy Haslip bassista fondatore degli Yellowjackets, vincitore di numerosi Grammy Awards, l’ultimo nel 2018, si unisce al chitarrista Oz Noy per il lancio del nuovo album.



A completare il trio Dennis Chambers uno dei più grandi batteristi viventi, tecnica, groove e velocità di esecuzione sono le caratteristiche che lo rendono unico.