Oyster Day: la festa di birra e ostriche

Sabato 24 Febbraio in occasione della cotta di Perle ai Porci, la stout prodotta con le Ostriche, torna l’OYSTER DAY!

Curiosi di assistere ad una delle produzioni brassicole più folli dell’universo? Appuntamento dalle ore 12:00 fino a tarda notte a Birra del Borgo.

La giornata prevede l'insolita cotta pubblica con l'utilizzo di Ostriche e telline, una serie di degustazioni delle birre più rare con ospiti eccezionali, tanto buon cibo a cura de L'Osteria di Birra Del Borgo concerti live e la mitica spaghettata con le ostriche!

Oyster Day: il programma

Ore 12:00 - Inizio cotta pubblica della PERLE AI PORCI

Ore 12:30 - Aprono la cucina al Bancone e i Food Truck

Ore 14:00 - 1° Meet The Brewers - Visita guidata

Ore 15:00 - 1° Laboratorio - Black Passion

Ore 16:00 - 2° Laboratorio - Ostriche, Bolle e Anfore

Ore 17:00 - 3° Laboratorio - Dite Cheeeese

Ore 17:30 - Spaghettata con le ostriche

Ore 18:00 - 2° Meet The Brewers - Visita guidata

Ore 18:30 - Fine cotta

Ore 19:00 - Live @ Bancone con i Keet & More

Cena e fine serata a Il Bancone di Birra Del Borgo

Laboratori Oyster Day

Ore 15:00 - 1° Laboratorio - BLACK PASSION

Tutte le sfumature di nero in casa BDB. Conducono i birrai che le hanno create.

Ke.To. - Perle ai Porci - Ducale - Lost Barrel

3 Gettoni (3€) - 25 posti

Ore 16:00 - 2° Laboratorio - OSTRICHE, BOLLE e ANFORE

Degustazione di 3 ostriche e 3 birre in compagnia dei mastri birrai BDB e l'inossidabile Corrado Tenace.

Perle ai Porci - Equilibrista - Etrusca

10 Gettoni (10€) - 25 posti

Ore 17:00 - 3° Laboratorio - DITE CHEEEESE

ONAF, Gregorio Rotolo e BDB tra birre e grandi formaggi. Domenico Villani e l'onnipresente Alfredo Colangelo

5 Gettoni (5€) - 25 posti

I biglietti per i laboratori possono essere acquistati in gettoni il giorno dell'evento o (per assicurarvi il posto) in Osteria o al Bancone nei giorni precedenti.

DOVE?

Birrificio Birra del Borgo – loc Piana di Spedino snc Borgorose (RI) – uscita Valle del Salto dall’autostrada A24 Roma-L’Aquila