Inaugurazione della mostra di pittura

"Over the Pop" Opere di Sasha Torrisi

Sabato 18 Maggio ore 19:00



presso la sede dell'associazione "Cabaret Voltaire" in via Panisperna 87 Roma



I gesti e gli oggetti di ogni giorno, diventano icone POP e ci mostrano la loro forma invitando l'osservatore a coglierne l'essenza.



A chiusura della Mostra, il 14 giugno 18:30

"Aperitivo con l'artista" _ *prenotazione obbligatoria



Le opere saranno in mostra fino al 14 giugno, tutti i giorni escluso il lunedì dalle ore 18.00 alle ore 1.30.



Galleria Cabaret Voltaire

Via Panisperna 87 - 00184 Roma

(Rione Monti) Metro Cavour

Informazioni e prenotazioni: 392/4848772



L'associazione "Cabaret Voltaire" è una galleria d'arte, un Cocktail and Wine Bar, un salotto, uno spazio per eventi e tanto altro.