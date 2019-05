Outsiders di Stefania Catenacci

Galleria Vittoria presenta la mostra personale di Stefania Catenacci “Outsiders” a cura di Tiziana Todi, che inaugura il 15 maggio 2019, a partire dalle 18:00.



L’artista torna a via Margutta con una mostra personale che raccoglie la sua ultima produzione. Il suo percorso artistico affrontata il suo intimo punto di vista della vita al femminile e della determinazione ad andare avanti in questa vita frenetica.



Stefania Catenacci nelle tele del ciclo “Outsiders” dipinge donne innocentemente ribelli, le ritrae con una cifra stilistica assolutamente personale, attraverso un linguaggio pittorico fortemente suggestivo connotato al femminile, che si muove in un’alternanza tra coordinazione e disordine, accrescendo così l'impatto visivo sui visitatori attraverso una lettura complessiva del suo modo di vedere.



La mostra a cura di Tiziana Todi si snoda in un percorso nell'intimo dell'artista che, tramite i suoi lavori crea, forse, uno specchio di se stessa e della sua anima.



Scrive di lei Alessandra Gatti:



[…]Stefania Catenacci raffigura spiriti femminili che vogliono dare libero sfogo alla propria individualità, e lo fa con quell’assoluta dedizione nel cogliere le varie sfumature di una donna, tipica di chi ha la sensibilità necessaria per scovarle. Nelle sue tele ogni donna è protagonista della sua storia, della vita quotidiana, senza astrazioni e voli pindarici e con essa una miriade di sentimenti contrastanti. L’universo femminile è racchiuso in queste opere: frammenti di vita e esplosioni di piaceri caratterizzati da una luce seducente e colori intensi […]



La mostra sarà visibile fino al 26 Maggio 2019.