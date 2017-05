Outlaw presenta: le colonne sonore dei film di James Bond

Sabato 10 giugno, alle ore 21,30, da Outlaw in Via Arazzaria 67 a Bracciano, una serata dedicata alle bellissime colonne sonore dei mitici film di James Bond, musiche eseguite da un trio formidabile : RICCARDO FASSI PIANO-TASTIERE - LUCA PIROZZI BASSO - ALESSANDRO MARZI BATTERIA

Il progetto musicale del trio si basa sulle bellissime colonne sonore dei mitici film di James Bond! I famosi temi di : Thunderball, Dalla Russia Con Amore, Missione GoldFinger, e tanti altri. Sono rivisitati in chiave jazz funk e creano una grande suggestione!! Riccardo Fassi e' uno dei piu' interessanti pianisti del jazz italiano e opera da anni in varie formazioni; con la TANKIO BAND ( la sua orchestra di 11 elementi piu' volte votata tra le migliori formazioni del jazz italiano nel referendum annuale indetto dalla rivista Musica Jazz), con la Pocket Orchestra, con Gary Smulyan, Don Byron, Steven Bernstein, Roswell Rudd , Antonio Sanchez , Gary Thomas, Enrico Rava, Antonello Salis, Gianluigi Trovesi e molti altri.

E' direttore del Dipartimento di Jazz al Conservatorio di Firenze. Il trio è completato da due bravissimi nuovi musicisti: Luca Pirozzi grande talento del basso che ha collaborato con Riccardo Fassi nella Tankio Band per molti anni e ha suonato con il nuovo progetto Madonna Mia con Michela Lombardi, con Antonello Salis, Enrico Rava, Paolo Fresu, Maria Schneider, Bob Brookmeyer, Maurizio Gianmarco, Kenny Wheeler e molti altri…. Alessandro Marzi è uno dei più completi batteristi dell'ultima generazione: figlio di pianisti classici, è diplomato al conservatorio in percussione, suona anche piano e marimba ed è un esperto di musica brasiliana! Ha collaborato con Fassi nel progetto Madonna Mia e ha suonato con Toninho Horta, Charles Davis, Rosalia De Souza, Javier Girotto, Fabrizio Bosso, Claudia Mars ecc… La musica del trio è caratterizzata da un intenso dialogo tra i musicisti, nel quale la vitalità e la vivacità dell'improvvisazione raggiungono livelli di grande intensità emotiva in grado di coinvolgere ed appassionare il pubblico.

Per prenotazioni chiamare il nr 3880761277 oppure (dalle h 19) al nr 0631059436. ◆ Possibilità di prenotare i tavoli per la cena godendo degli ottimi piatti del menu alla carta. ◆ INGRESSO GRATUITO ◆ AREA FUMATORI ESTERNA CON TAVOLI

