Outdoor training al Parco degli Acquedotti con Valentina Ottaviani

Un weekend all’insegna del fitness e del benessere quello di sabato 21 e domenica 22 settembre 2019. Il Parco La Torre del Fiscale, all’interno del Parco degli Acquedotti, ospita gli eventi della manifestazione Cultura Municipio VII - Aquae Septimae, Progetto a cura dell'Assessorato municipale alle Politiche culturali, che rientra nell’ambito dell’iniziativa Primavera di Rinascita, la cui organizzazione è stata affidata a DBG Management & Consulting.



La kermesse, fortemente voluta e finanziata attraverso un bando dal Municipio VII di Roma Capitale, in collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Parco Regionale dell’Appia Antica, prevede 6 giorni di eventi gratuiti e aperti a tutti, articolati in 2 weekend: 20-21-22 e 27-28-29 settembre.



Nei pomeriggi di sabato e domenica, presso il Casale Torre del Fiscale, dalle ore 16 alle ore 17, si terrà il corso di outdoor training all’aria aperta con Valentina Ottaviani, insegnante di fitness e influencer Instagram nota anche come The Rapunzel Vibes. Con il Parco degli Acquedotti a fare da sfondo, i partecipanti potranno divertirsi facendo attività fisica, rivivendo il concetto di sport così come veniva concepito nell’Antica Roma, ovvero, intrattenimento e spettacolo, a differenza dei Greci, che ne avevano un’idea più spirituale, e che vedevano nelle attività fisiche un modo per glorificare la possenza fisica degli atleti.



Un’occasione per stare insieme all’aria aperta, divertendosi e facendo movimento, salutando l’arrivo dell’autunno e approfittando delle temperature ancora miti.



Valentina Ottaviani è giornalista di moda, istruttrice fitness, ma anche blogger e influencer. Sportiva sin da piccola ha spaziato dal nuoto alla pallavolo, dalla ginnastica artistica al karate approdando poi alla passione irrefrenabile per la danza, fino a diventare oggi istruttrice fitness a tutti gli effetti di varie discipline di terra e acqua. La sua solarità, il suo sorriso e i lunghi capelli rossi, l’hanno consacrata come una delle Instagrammer più amate del web, dove è conosciuta con il nome di The Rapunzel Vibes.



Tutti gli eventi sono gratuiti e ad accesso libero. Posti limitati, si consiglia di prenotarsi in anticipo.

Per maggiori informazioni sugli eventi e prenotazioni: http://dbgmec.com/aquae-septimae/