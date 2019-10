Ottobrata Testaccina al Mercato di Testaccio

"Siccome Testaccio stà vvicino a Roma l'ottobbere ce s'annava volontieri, in carozza e a piedi. Arivati llà sse magnava, se bbeveva quer vino che usciva da le grotte che zampillava, poi s'annava a bballà er sartarello o ssur prato, oppuramente su lo stazzo dell'osteria der Capannone, o sse cantava da povèti, o sse se giôcava a mora

Il Mercato Testaccio celebra il clima mite del primo mese d'autunno con una bella "ottobrata", così come si faceva una volta. L'Open Day del Mercato di Testaccio è l'appuntamento più atteso del XX Rione, che, per una giornata intera, si riversa festoso nella sua agorà.

Un'occasione per mettere al centro la socialità e la cultura con attività per grandi e piccoli, visite agli scavi archeologici, shopping, street food e musica dalla mattina fino a tarda sera.

Il programma dell'Ottobrata Testaccina

Ore 15:00

TORNEO DI BURRACO

Spazio alla socialità nel pomeriggio dell'ottobrata testaccina!

Vi invitiamo al primo torneo di Burraco del mercato.

Sono aperte le iscrizioni per 120 coppie. Le prime 3 classificate, vinceranno dei buoni spesa da spendere all'interno del mercato.

Iscrizioni qui: burracomercatotestaccio@gmail.com

ore 18:00

CORSO DI BALLI POPOLARI

a cura di Nicoletta Grande e "lo Scacciapensieri"

"L'affascinante viaggio nel centro-sud Italia scandito dai ritmi delle musiche e dei balli delle nostre tradizioni".

Pizzica, tammurriata, saltarello di Amatrice, tarantella di Montemarano.

Gratuito

Prenotazione: nico.grande70@gmail.com

ore 19:00 - 20:00 - 21:00 - 22:00

4 VISITE GUIDATE AGLI SCAVI ARCHEOLOGICI

Una visita al sito archeologico è un viaggio nella storia del quartiere Testaccio, dove sin dai tempi del primo Impero Romano partivano e arrivavano carichi di anfore, non a caso diventate il simbolo storico del rione.

Gratuito, in collaborazione con Mibac

Prenotazioni: http://www.mercatoditestaccio.it/area-archeologica/

ore 20:00

LIVE MUSIC

Emilio Stella

Emilio Stella è conosciuto nella scena indipendente romana per i suoi brani sociali ed ironici. Parla di case popolari, di vita in cantiere, di strade fatte per andare al lavoro, per raggiungere un sogno o semplicemente il mare. Il suo primo album, “Panni e Scale” (2011), ottiene un buon successo da parte della critica e nel 2012 viene invitato a partecipare al “Premio Tenco” passando per il “Tenco ascolta” al “Montesilvano d’autore”.

Vincitore di premi come “Botteghe d’Autore”, “Premio Stefano Rosso”, “Poeta Saltimbanco”, “Dallo Stornello Al Rap”, “Live Musik Festival”,”Frammenti musica live”. Condivide il palco con artisti come Cristicchi, Mannarino, Baccini, Piotta, Il Muro del Canto e

collabora con Er Pinto, poeta urbano.

Nel 2014 il brano "Capocotta non è Kingston", diventa virale sul web e richiama l’attenzione dei media- Studio Aperto di Italia Uno gli dedica un servizio e viene indicato da Il Messaggero.it, repubblica.it e da Il Fatto Quotidiano, come la canzone tormentone dell’estate 2014. Nel 2015 è tra i 60 finalisti di Sanremo Giovani. Nella stessa estate pubblica una canzone accompagnata da un videoclip a fumetti dal titolo“Un Cane”, brano che tratta il tema dell’abbandono. Il video viene ripreso dal programma televisivo di canale 5, “L’Arca di Noè”.

Nel 2016, un nuovo singolo virale: “Pontina”. La canzone viene trasmessa dalle radio e passata con il videoclip nella trasmissione “Blob” di Raitre. A settembre 2017 comincia la registrazione del nuovo album. Nel 2018 vince il premio gradimento del pubblico assegnatogli alle audizioni live di Musicultura a Macerata.

A settembre 2018 esce il nuovo album “Suonato” che porta in giro per l’Italia per tutto il 2019 riscuotendo un buon successo di pubblico e di critica.

Ora, oltre ai concerti e all’uscita di nuovo singolo, il cantautore sta preparando uno spettacolo di musica e teatro ambientato alle case popolari.

ore 22:00

DJ SET

Tommy The Rebel

bit.ly/SoundCloudTommyTheRebel

Evento Facebook:

https://www.facebook.com/events/439964379980042/

Website: www.mercatoditestaccio.it

Facebook: facebook.com/TestaccioFoodMarket

Instagram: instagram.com/mercatoditestaccio