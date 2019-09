Ottobrata Prenestina: balli popolari, stornelli e risate

Domenica 6 ottobre

“Arivati llà sse magnava, se bbeveva quer vino che usciva da le grotte che zampillava, poi s'annava a bballà er sartarello o ssur prato…”

G.Zanazzo



Le tradizioni vanno sempre rispettate e quindi anche quest'anno torna l' Ottobrata Prenestina. Per una domenica festeggeremo le tradizionali gite domenicali che si svolgevano a Roma nel mese di ottobre fino ai primi decenni del XX secolo. Dove era usanza vestirsi in modo molto ricercato, le donne si adornavano di fiori e piume, ma anche gli uomini usavano vestiti particolarmente sfarzosi.



Dove si giocava a bocce, ruzzola, altalena e alberi della cuccagna, c’erano i canti, balli, stornelli, vino a fiumi e grandi mangiate. E non mancavano mai gnocchi, gallinacci, trippa e abbacchio. Si suonava con tamburelle, chitarre e nacchere e si ballava il saltarello.



Per un’intera giornata a Largo venue rivivremo queste atmosfere dai saporti antichi, ospiteremo cantori e danzatori delle nostre tradizioni popolari, mettendo insieme sapori e sonorità uniche unite al piacere per il palato, per la mente e per gli occhi.



PROGRAMMA ( in aggiornamento)



Dalle h.11.00

Healthy Day :) Festival Del Benessere a Largo Venue

a cura di Shiatsu Igea.



Un'intera giornata aperta a tutti e tutte dedicata in modo trasversale a tutto quello che ci fa stare bene, per promuovere e cercare di costruire insieme uno stile di vita meno impattante e più sostenibile, per la persona e per l’ambiente. :)

Per info e prenotazione

scuola.igea@shiatsuigea.com



Dalle h. 16.00

Ottobrata Prenestina "Che le danze inizino.."



CORSI E LABORATORI

A cura delle " Scuola Popolare delle Arti del CIP-Alessandrino " :



# Danze popolari - Sud in ballo

Pizzica pizzica salentina e balli pugliesi, Tammurriata (agro nocerino-sarnese, giuglianese), Saltarello di Amatrice, Spallata di Schiavi d'Abruzzo, Sonu a ballu dell'Aspromonte meridionale, Balletto siciliano, Tarantella di Montemarano.



.# Corso di Tamburello e Cajon a cura di Davide Roberto

http://www.davideroberto.net





LIVE :



# TRIO MONTI

Musica romana come nun l'avete mai sentita.



Il Trio Monti nasce dall’idea di tre giovani amici, tre romani doc, naturalmente appassionati alle canzoni che, fin dall’infanzia, ogni romano ascolta e impara nelle case, nelle strade, nelle piazze.

triomonti.it



# Tαrαntrάd

Davide Roberto voce e percussioni

Massimiliano Felice organetto e chitarra



Tarantrád è viaggiare attraverso il centro sud Italia accompagnati dai suoni e canti delle tradizioni musicali popolari. Una "Festa a Ballo" in cui saranno suonate Pizziche e Tarantelle, Canti a stornello, Tammurriate, Serenate, Scottish e Saltarello. Vi aspettiamo, danzanti!"



Per tutto il giorno esposizione del progetto :



#CENTOCELLEINLOVE

di Franzine



#Centocelleinlove nasce come uno sfogo, una manifestazione di sentimenti attraverso l'illustrazione che ha come cornice il quartiere di Centocelle. Ci sono messaggi malinconici, messaggi rabbiosi ma anche frasi gioiose e altre piene di speranza. Questo è per me l'amore, un compromesso emotivo dove senza i momenti negativi non si potrebbe godere a pieno di ciò che di bello può donarci una relazione.



#PHOTOBOOTH a cura di Spazio Figura

Vi trasporteremo nella Roma di altri tempi, potrete portarvi a casa una vostra foto della giornata e come sfondo i paesaggi della campagna romana e gli scorci dei quartieri più caratteristici.



altre novità nei prossimi giorni...!



E potremo dire a fine serata ...che bella ottobrata!

#fateceLargo



Per info e modalità di partecipazione scrivere un msg alla pagina Facebook : Ottobrata Prenestina



-------------------------------------

Ingresso: up to you

Largo venue - Via Biordo Michelotti 2

(Prenestina - Adiacente parco Ex Snia)

www.largovenue.com

