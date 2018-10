Musica, vini e canti popolari: ecco l'Ottobrata Prenestina

Domenica 14 ottobre Largo Venue in collaborazione con il Vintage Market presenta “Ottobrata Prenestina”.

Ottobrata Prenestina a Largo Venue

Per una domenica si torna alle tradizionali gite domenicali che si svolgevano a Roma nel mese di ottobre fino ai primi decenni del XX secolo, dove era usanza vestirsi in modo molto ricercato, le donne si adornavano di fiori e piume, ma anche gli uomini usavano vestiti particolarmente sfarzosi.

Musica, vini e canti popolari

Dove si giocava a bocce, ruzzola, altalena e alberi della cuccagna, c’erano i canti, balli, stornelli, vino a fiumi e grandi mangiate. E non mancavano mai gnocchi, gallinacci, trippa e abbacchio. Si suonava con tamburelle, chitarre e nacchere e si ballava il saltarello.

Per un’intera giornata a Largo Venue si rivivranno queste atmosfere dai sapori antichi con una selezione di espositori di vinili, migliori enoteche e wine bar della capitale, cantori e danzatori delle tradizioni popolari romane, mettendo insieme sapori e sonorità uniche unite al piacere per il palato, per la mente e per gli occhi.