Otello, al Teatro Portaportese

OTELLO

Con Marta De Santis, Giuseppe Savio, Marco Tizianel

Disegno luci Stefano Razzolini

Regia Marco Caldiron

Otello è innamorato di Desdemona, Desdemona è innamorata di Otello, ma questo non basta.



Il progetto dello spettacolo prende spunto da queste suggestioni che ci hanno portato a scegliere di immaginare di rappresentare l'intera storia nell'arco del giorno del loro matrimonio.

La narrazione comincia subito dopo la cerimonia nuziale, all'inizio dei festeggiamenti, e termina prima che sia consumata la prima notte di nozze: tutto avviene nell'arco di 12 ore.



Il testo guida è, e rimane, l'Otello di Shakespeare ma in questa visione, caliginosa c'è spazio per innestare altre drammaturgie, talvolta teatrali (Pinter, Mamet, Greig), altre volte tratte da testi di canzoni (Ciampi, Led Zeppelin, Bersani, Dalida) o di poesie.

Lo spettacolo inizia con Desdemona, sola in scena, vestita da sposa, non sappiamo se quello che dice è riferito a ciò che è accaduto o a ciò che è destinato ad accadere.

Subito dopo la festa di matrimonio: sposi e invitati stanno festeggiando in un piccolo paese di provincia.

Otello e Desdemona solo bellissimi, ballano insieme, ammirati e rispettati da tutti nonostante un'evidente differenza di età. Iago brinda con loro ma capiamo subito il suo rancore, l'invidia per una vita di felicità immaginata a lungo ma ormai irraggiungibile, per un ruolo di potere definitivamente perso.

Questi gli elementi narrativi che innescano il conflitto tra i personaggi, Iago riuscirà a screditare Desdemona e gli uomini di fiducia di Otello, costruendo un mondo rovesciato in cui solo a lui si deve gratitudine e fiducia e tutto il resto diviene materia da distruggere.

La provincia, il piccolo mondo in cui si muovono i personaggi, è il terreno che feconda le trame di Iago e che “giustificano” la violenza di Otello nei confronti di una Desdemona accusata di

tradimento, in un paese che si ritrova ignaro complice scavato da vecchi rancori, da invidie, da

gelosie e pregiudizi.

Allo scontro di potere si aggiunge il desiderio carnale, intorbidito dal rancore, che Iago prova irresistibilmente nei confronti di Desdemona, la giovane e bella ragazza di città che Otello è riuscito a conquistare a scapito di tutto il resto della compagnia del paese.

La tragedia si chiude con la sua l'inevitabile morte, sacrificata alle miserie di paese ancor prima di essere moglie vera e propria.

