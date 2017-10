Oswaldovi live music al B-Folk. Mercoledì 11 ottobre appuntamento al B-Folk di via dei Faggi con il duo ceco-italiano Oswaldovi che porterà in scena la sua miscela di rock psichedelico, blues, colonne sonore e melodie medievali. La band è formata da Andrea Rottin e Kateřina Malá.

Due voci accompagnate da chitarra elettrica, bassi minimalisti e linee sintetiche di basso. Il loro suono parte degli anni ‘30 americani, passa per il del folclore del sud est europeo e per le colonne sonore dei film spaghetti western. L'uso delle voci è una ricerca in perfetto equilibrio tra la sperimentazione vocale e un approccio tradizionale al canto corale. Uno spettacolo trasversale con una band all’avanguardia che utilizza al meglio diversi linguaggi della musica.