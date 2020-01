Osvaldo Bevilacqua presenta "Il paese dei mille paesi"

Un nuovo straordinario viaggio attraverso l’Italia insieme a una guida d’eccezione: Osvaldo Bevilacqua che sarà ospite della libreria Mondadori Bookstore Velletri Venerdì 31 Gennaio alle ore 18:30 per presentare il suo nuovo libro "Il paese dei mille paesi" edito da Rai Libri.



Questo libro è prima di tutto un atto d’amore verso l ’Italia e i suoi piccoli borghi, nascosti o famosi, che rappresentano l ’anima del nostro Bel Paese. L’Italia è famosa nel mondo per le sue grandi città e per gli impareggiabili capolavori artistici che le impreziosiscono, ma anche per tantissimi piccoli borghi, disseminati lungo le sue coste o arroccati sulle sue colline: oltre a essere dei veri e propri gioielli da scoprire dal punto di vista naturalistico e culturale, sono anche centri di creatività operosa e di variegate attività artigianali, che li rendono trame del tessuto di quello che chiamiamo “Made in Italy”. Osvaldo Bevilacqua, che da tanti anni ci guida alla scoperta dei luoghi più caratteristici e a volte nascosti del nostro Paese, in questo libro ci accompagna in un viaggio che parte dall’estremo Sud e, passando per i tantissimi borghi del Centro Italia, arriva fino alle magnifiche vette alpine. Un viaggio fatto di mete inconsuete, spesso escluse dai più classici circuiti turistici, ma imperdibili, ricche di bellezze, di attività e mestieri.



OSVALDO BEVILACQUA: Giornalista professionista, dal 1978 è autore e conduttore della storica trasmissione settimanale di Rai2 Sereno Variabile (oltre 4.000 puntate e più di 1.800 ore di trasmissione, e per questo entrata nel Guinness World Record) ed è docente di Giornalismo Televisivo alla Luiss - Univ. Int.le di Roma. Per la sua attività giornalistica radiofonica e televisiva ha ricevuto vari riconoscimenti: il premio Saint Vincent, Chianciano e Fiuggi.

Legato alla sua trasmissione è anche L'Italia nascosta. Un paese da scoprire con «Sereno Variabile», uscito per Rai Eri nel 2016. Per RaiLibri è uscito nel 2018 Tesori e segreti di Roma. La città infinita.