Ostia incontra l’Autore: Roberta Bruzzone e la personalità disturbata ai tempi del Covid-19

Ritornano gli appuntamenti estivi della cultura in riva al mare con la terza edizione della rassegna letteraria “Libri in spiaggia per lettori d’amare” voluta ed organizzata dall’Associazione di promozione culturale “Ostia incontra l’Autore”, fondata da donne che amano Ostia e la lettura. Socie fondatrici dell’associazione sono la giornalista Sabrina Deligia, che ne è presidente, Susanna Corti, imprenditrice e vice presidente, Laura Falchetti, imprenditrice e tesoriere, Gloria Piccioli, studentessa in Editoria a La Sapienza di Roma e anche lei nel direttivo dell’associazione

“Ci siamo conosciute ed apprezzate nel tempo” raccontano “maturando la stessa convinzione esperenziale: la crescita culturale di un territorio, delle persone che lo abitano e lo attraversano” ciò che “non può fare a meno della condivisione dei saperi”. Da qui il sostegno della lettura “come mezzo di aggregazione, piuttosto che strumento di isolamento”, coltivando “lettori d’amare” perché “noi siamo nate sul mare. I primi passi li abbiamo fatti in spiaggia, sulla sabbia di Ostia”.



L’evento, con ingresso gratuito, si svolge negli stabilimenti balneari del litorale romano.



Il 15 luglio dalle 18 alle 19 presso lo stabilimento balneare Le Dune Beach Resort sito al civico 22 del Lungomare Duilio al Lido di Ostia la famosa criminologa e psicologa forense Roberta Bruzzone, nota anche al grande pubblico della TV, presenta il suo libro “I disturbi della personalità al tempo del Coronavirus” pubblicato da Piemme nella nuova collana Molecole, una serie di instant e-book con uno sguardo sul presente ai tempi del Covid-19.



Il virus, la paura, la quarantena, i rischi economici, le relazioni sociali e familiari, l’impatto sulla psiche, Roberta Bruzzone racconta come i disturbi della personalità si accentuano e si modificano durante la pandemia tracciando un identikit di narcisisti, schizoidi e paranoici. Questa volta il nemico da combattere non è al di fuori di noi. Dobbiamo fare i conti con un nuovo avversario, subdolo e invisibile, in grado di farsi spazio non solo tra le nostre cellule ma anche, e soprattutto, nella nostra mente, arrivando a generare una condizione di perdurante stato d’ansia. Prima ancora di essere fisico, il contagio è di matrice psicologica, e finora questa componente non è stata debitamente considerata. E, come prevedibile, visti i numeri così allarmanti, tali patologie sono in grado di esercitare una forte influenza negativa sulla qualità della vita, sulla salute generale del soggetto che ne è affetto e di tutti coloro che con lui, o con lei, hanno a che fare sotto il profilo familiare, lavorativo, relazionale e sociale. Ma come potrà evolvere la situazione post pandemia da Covid-19?



SCHEDA EVENTO

Data 15 luglio

Orario 18:00-19:00

Dove Stabilimento balneare Le Dune Beach Resort

Indirizzo Lungomare Duilio 22 - Lido di Ostia (RM)

Sito https://www.ledunebeachresort.tv

Telefono +39 06 56320290

Organizzatore Ostia Incontra l’Autore

Indirizzo Lungomare Paolo Toscanelli 148 - Lido di Ostia (RM)

Sito https://www.ostiaincontralautore.it

Facebook https://www.facebook.com/ostiaincontralautore.it

Cellulare +39 391 1340601

E-mail info@ostiaincontralautore.it