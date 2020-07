Ostia incontra l’Autore: Luca Ricci e Gli estivi

Continuano gli appuntamenti estivi della cultura in riva al mare con la terza edizione della rassegna letteraria “Libri in spiaggia per lettori d’amare” voluta ed organizzata dall’Associazione di promozione culturale “Ostia incontra l’Autore”, fondata da donne che amano Ostia e la lettura. Socie fondatrici dell’associazione sono la giornalista Sabrina Deligia, che ne è presidente, Susanna Corti, imprenditrice e vice presidente, Laura Falchetti, imprenditrice e tesoriere, Gloria Piccioli, studentessa in Editoria a La Sapienza di Roma e anche lei nel direttivo dell’associazione. “Ci siamo conosciute ed apprezzate nel tempo” raccontano “maturando la stessa convinzione esperenziale: la crescita culturale di un territorio, delle persone che lo abitano e lo attraversano” ciò che “non può fare a meno della condivisione dei saperi”. Da qui il sostegno della lettura “come mezzo di aggregazione, piuttosto che strumento di isolamento”, coltivando “lettori d’amare” perché “noi siamo nate sul mare. I primi passi li abbiamo fatti in spiaggia, sulla sabbia di Ostia”.



L’evento, con ingresso gratuito, si svolge negli stabilimenti balneari del litorale romano. Ad ogni presentazione segue il firmacopie con l’Autore o l’Autrice.



Il 29 luglio dalle 18 alle 19 presso lo stabilimento balneare La Bonaccia, sito al civico 146 del Lungomare Amerigo Vespucci al Lido di Ostia, Luca Ricci presenta il suo romanzo “Gli estivi” pubblicato dalla casa editrice La nave di Teseo, storia di un un colpo di fulmine tra un uomo di mezza età, funzionario Rai e romanziere a tempo perso, in vacanza con la moglie, e Teresa, ragazzina partenopea, per lui una vera ossessione, un’ossessione che andrà avanti per quindici estati.



LA TRAMA

È la notte di San Lorenzo quando un uomo nota una ragazzina al tavolo di un ristorante vista mare. Lei gli appare a sorpresa, come “un desiderio che non avevo espresso, esaudito da una stella che non avevo visto cadere”. Eppure quell’incontro fortuito lascia il segno, e tra i due comincia una storia particolare, vissuta sotto l’insegna tarlata della crudeltà, consumata da un’estate all’altra, come un appuntamento fisso. Tutt’intorno, Roma, la Pontina, il Circeo sono luoghi avvolti dalla stessa luce spietata che abbaglia i personaggi, la luce insolente dell’estate che a volte non concede “il margine di un’ombra, una possibilità di fuga rispetto a ciò che si è realmente”.



Dopo “Gli autunnali” Luca Ricci ci consegna il secondo tassello della quadrilogia delle stagioni in un romanzo visionario ed esatto allo stesso tempo, capace d’indagare l’ossessione d’amore in tutte le sue forme.



L’AUTORE

Luca Ricci è nato a Pisa nel 1974 e vive a Roma. Ha scritto “L’amore e altre forme d’odio” (2006, Premio Chiara, nuova edizione La nave di Teseo, 2020), “La persecuzione del rigorista” (2008), “Come scrivere un best seller in 57 giorni” (2009), “Mabel dice sì” (2012), “Fantasmi dell’aldiquà” (2014), “I difetti fondamentali” (2017). Per La nave di Teseo ha pubblicato “Gli autunnali” (2018, in corso di traduzione nei principali paesi europei), “Trascurate Milano” (2018) e “Gli estivi” (2020). Insegna scrittura per Scuola Holden, Belleville, Scuola del Libro e Scuola Fenysia.



SCHEDA EVENTO

Data 29 luglio

Orario 18:00-19:00

Dove Stabilimento balneare La Bonaccia

Indirizzo Lungomare Amerigo Vespucci 146 - Lido di Ostia (RM)

Facebook https://www.facebook.com/labonaccia

Cellulare +39 335 832 9797

Organizzatore Ostia Incontra l’Autore

Indirizzo Lungomare Paolo Toscanelli 148 - Lido di Ostia (RM)

Sito https://www.ostiaincontralautore.it

Facebook https://www.facebook.com/ostiaincontralautore.it

Cellulare +39 391 1340601

E-mail info@ostiaincontralautore.it