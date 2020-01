Ostia incontra l’Autore: LERCIO e lo sporco che fa notizia

Continuano gli appuntamenti della seconda edizione invernale della rassegna letteraria “Libri in spiaggia per lettori d’amare” voluta ed organizzata dall’Associazione di promozione culturale “Ostia incontra l’Autore”, fondata da donne che amano Ostia e la lettura. Socie fondatrici dell’associazione sono la giornalista Sabrina Deligia, che ne è presidente, Susanna Corti, imprenditrice e vice presidente, Laura Falchetti, imprenditrice e tesoriere, quindi Gloria Piccioli, studentessa in Editoria a La Sapienza di Roma e anche lei nel direttivo dell’associazione.



“Ci siamo conosciute ed apprezzate nel tempo” raccontano “maturando la stessa convinzione esperenziale: la crescita culturale di un territorio, delle persone che lo abitano e lo attraversano” ciò che “non può fare a meno della condivisione dei saperi”. Da qui il sostegno della lettura “come mezzo di aggregazione, piuttosto che strumento di isolamento”, coltivando “lettori d’amare” perché “noi siamo nate sul mare. I primi passi li abbiamo fatti in spiaggia, sulla sabbia di Ostia”.



L’evento, con ingresso gratuito, si svolge negli stabilimenti balneari del litorale romano. Ad ogni presentazione seguono il firmacopie con l’Autore o l ’Autrice e un aperilibro offerto dagli sponsor della manifestazione.



Sabato 25 gennaio dalle 11 alle 13 presso lo stabilimento balneare Arcobaleno Beach, sito ai civici 181-187 del Lungomare Paolo Toscanelli al Lido di Ostia, sbarcherà la redazione di Lercio.it, in trasferta zona mare per presentare il libro “Lo sporco che fa notizia”, ultima loro impresa editoriale, pubblicato da SHOCKDOM. Simpaticamente in ostaggio sarà Cinzia Giorgio, scrittrice, saggista e docente di Storia delle Donne e di Storia dell’Arte presso l’Università Sperimentale Decentrata di Roma.



Gli autori

Leggere quelli di Lercio.it è ormai un must, il loro giornale on line, creato nell’ottobre del 2012 da Michele Incollu, macina contatti su contatti. Un brand che dell’umorismo, della comicità e del senso del grottesco, scimiottando la stampa sensazionalistica, ha fatto la sua cifra vincente. Si sprecano le perle quotidiane, fra le ultime: “L’Iran accoglie Di Battista a patto che faccia da scudo umano”, “Ex spia rivela: Muro di Berlino sarebbe caduto prima se lo avessero costruito con cemento italiano”, “È un enorme inceneritore! Virginia Raggi propone di inviare i rifiuti di Roma in Australia”, “Greta avverte l’Italia: avete già superato il limite di cazzate sostenibili in tutto il 2020”, “Esploratore neofascista scopre civiltà che vive fuori dalle fogne”, “Ius Soli, Di Maio attacca il PD: momento inopportuno, ci sono problemi più urgenti da creare”, “Milanese passa un intero minuto senza sentirsi migliore degli altri”, “Non ci parlavano! Frati francescani abbattono famiglia di lupi, comunità sotto shock”.



La trama

In un mondo avvolto dalle tenebre della post-verità, solo l’iper-verità delle notizie false di LERCIO è in grado di fornire una lanterna per orientarvi nel buio. Seguiteli in un universo parallelo in cui accadono eventi impossibili, come la morte di Berlusconi, e scoprirete come le storie partorite dalla fantasia malata di un manipolo di satirici psicolabili possano diventare più vere del vero. Dagli autori del sito che in questi ultimi anni ha vinto tutti i maggiori premi dedicati alla satira e ha conquistato un milione di fan, una serie di clamorosi, iperbolici falsi – articoli, notizie dell’ultim’ora, annunci – che vi faranno ridere, stupire, commuovere, indignare e altre cose talmente profonde da poter essere espresse solo con un emoji.



SCHEDA EVENTO

Data 25 gennaio 2020

Orario 11:00-13:00

Dove Stabilimento balneare Arcobaleno Beach

Indirizzo Lungomare Paolo Toscanelli 181-187 - Lido di Ostia (RM)

Telefono +39 06 569 1853

Facebook https://www.facebook.com/ArcobalenoBeachOstia

Organizzatore Ostia Incontra l’Autore

Indirizzo Lungomare Paolo Toscanelli 148 - Lido di Ostia (RM)

Sito https://www.ostiaincontralautore.it

Facebook https://www.facebook.com/ostiaincontralautore.it

Cellulare +39 391 1340601

E-mail eventi@ostiaincontralautore.it