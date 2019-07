Ostia incontra l’Autore: Valerio Marra

Continuano gli appuntamenti di luglio della seconda edizione della rassegna letteraria “Libri in spiaggia per lettori d’amare” promossa ed organizzata dall’Associazione di promozione culturale “Ostia incontra l’Autore”, fondata da donne che amano Ostia e la lettura. Socie fondatrici dell’associazione sono la giornalista Sabrina Deligia, che ne è presidente, Susanna Corti, imprenditrice e vice presidente, Laura Falchetti, imprenditrice e tesoriere, quindi Gloria Piccioli, studentessa in Editoria a La Sapienza di Roma e anche lei nel direttivo dell’associazione.



L’evento, con ingresso gratuito, si svolge negli stabilimenti balneari del litorale romano. Ad ogni presentazione seguono il firmacopie con l’Autore e un aperilibro offerto dagli sponsor della manifestazione.



Il 17 luglio alle 18 presso lo stabilimento balneare Il Delfino, sito al civico 33 di Piazzale Magellano al Lido di Ostia, Valerio Marra presenta il suo libro “La donna del lago” pubblicato da Newton Compton. Un grande thriller con le indagini del commissario Festa.



In un’afosa mattina di fine estate, il cadavere di una donna emerge dalle limacciose acque del lago, seminando lo sconcerto tra gli abitanti della tranquilla cittadina di Castel Gandolfo. La donna è molto conosciuta in paese, in quanto al centro di una vicenda amorosa che coinvolge l’ex marito, pittore in crisi, e noto presentatore televisivo.



Il caso viene assegnato a Lorenzo Festa, un sostituto commissario giovane e ambizioso, che dovrà confrontarsi con personaggi poco avvezzi alla verità, nonché con il fumoso ambiente della politica e il mistero di un’antica setta.



Tutto sembra parte dello stesso disegno, ma Festa sa bene che in un caso simile nulla può essere dato per scontato. L’ indagine, infatti, si rivela ben presto una discesa progressiva e implacabile verso gli inferi della follia umana. Il giovane commissario dovrà scandagliare gli antri più bui del vivere quotidiano, per scoprire quanto labile e a volte ingannevole possa essere il confine tra normalità e pazzia.



SCHEDA EVENTO

Data 17 luglio

Orario 18:00-20:00

Dove Stabilimento balneare Il Delfino

Indirizzo Piazzale Magellano 33 Lido di Ostia

Sito http://www.ildelfino.com/

Telefono +39 06 5601457

E-mail info@ildelfino.com

Organizzatore Ostia Incontra l’Autore

Sito https://www.ostiaincontralautore.it

Cellulare +39 391 1340601

E-mail eventi@ostiaincontralautore.it