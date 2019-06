Continuano gli incontri di giugno della seconda edizione della rassegna letteraria “Libri in spiaggia per lettori d’amare” promossa ed organizzata dall’Associazione di promozione culturale “Ostia incontra l’Autore”, fondata da donne che amano Ostia e la lettura. Socie fondatrici dell’associazione sono la giornalista Sabrina Deligia, che ne è presidente, Susanna Corti, imprenditrice e vice presidente, Laura Falchetti, imprenditrice e tesoriere, quindi Gloria Piccioli, studentessa in Editoria a La Sapienza di Roma e anche lei nel direttivo dell’associazione.



L’evento, con ingresso gratuito, si svolge negli stabilimenti balneari del litorale romano. Ad ogni presentazione seguono il firmacopie con l’Autore e un aperilibro offerto dagli sponsor della manifestazione.



Il 12 giugno alle 18 presso lo stabilimento La Spiaggia, al Lido di Ostia, sito al civico 118 del Lungomare Amerigo Vespucci, Mauro Valentini presenterà il suo libro “40 passi. L’omicidio di Antonella Di Veroli” pubblicato da Sovera edizioni. Sarà presente anche la psicologa e criminologa forense Roberta Bruzzone.



Il 12 Aprile 1994 viene trovata morta a Roma Antonella Di Veroli di 47 anni affermata consulente del lavoro che viveva sola nel prestigioso quartiere Talenti, uccisa con due colpi di pistola e poi chiusa in un armadio sigillato con della colla. Un omicidio con molti possibili moventi ma con un solo accusato, un uomo che aveva avuto una relazione con la donna e che fu processato e assolto in tre gradi di giudizio e in un iter giudiziario lungo 7 anni.



Ma che donna era Antonella e chi poteva odiarla al punto di ucciderla con tanta determinazione e in quel modo così crudele? Cosa è accaduto dopo quegli ultimi 40 passi percorsi dalla vittima dal garage alla porta del suo appartamento da cui non uscirà più viva? Quali misteri ancora sono nascosti? Mauro Valentini con questo libro inchiesta ripercorre le tappe di una storia di cronaca che ha appassionato l’opinione pubblica e che i giornali battezzarono come “il caso della donna nell’armadio”.



SCHEDA EVENTO

Data 12 giugno

Orario 18:00 - 20:00

Dove Stabilimento balnerare La Spiaggia

Indirizzo Lungomare Amerigo Vespucci, 118 - Lido di Ostia

Sito http://www.spiaggia.it

Telefono +39 06 56470156

Cellulare + 39 349 0542154

E-mail info@spiaggia.it

Organizzatore Ostia Incontra l’Autore

Sito https://www.ostiaincontralautore.it

Cellulare +39 391 1340601

E-mail eventi@ostiaincontralautore.it