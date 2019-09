Ostia incontra l’Autore: Giuseppe Sansonna

Al via gli appuntamenti di settembre della seconda edizione della rassegna letteraria “Libri in spiaggia per lettori d’amare” promossa ed organizzata dall’Associazione di promozione culturale “Ostia incontra l’Autore”, fondata da donne che amano Ostia e la lettura. Socie fondatrici dell’associazione sono la giornalista Sabrina Deligia, che ne è presidente, Susanna Corti, imprenditrice e vice presidente, Laura Falchetti, imprenditrice e tesoriere, quindi Gloria Piccioli, studentessa in Editoria a La Sapienza di Roma e anche lei nel direttivo dell’associazione.



L’evento, con ingresso gratuito, si svolge negli stabilimenti balneari del litorale romano. Ad ogni presentazione seguono il firmacopie con l’Autore e un aperilibro offerto dagli sponsor della manifestazione.



Il 4 settembre alle 18 presso lo stabilimento balneare La Bonaccia, sito al civico 146 del Lungomare Amerigo Vespucci al Lido di Ostia, Giuseppe Sansonna presenta il suo libro “The Cuban Hamlet. Storia di Tomas Milian” pubblicato da Timia Edizioni.



La trama

Tomas Milian ritorna nella sua Havana, lasciata nel 1956. Bellissimo, ricco e spregiudicato, aveva rinunciato ad un’agiata esistenza altoborghese per arrivare a New York, sulle orme del suo mito, James Dean. Mentre otteneva un insperato ingresso all’Actors Studio, a Cuba esplodeva la Revolución castrista. Tomas decide allora di intraprendere la sua rivoluzione personale, vissuta sullo schermo. Diventa italiano d’adozione, oscillando tra Visconti e Bombolo, tra Antonioni e lo spaghetti western. Oggi, dopo quasi sessant’anni dalla sua partenza, rivede Cuba per la prima volta. Vagando per l’Havana “alla ricerca dei passi perduti” si abbandona ad un lungo, ipnotico racconto nel suo dolce tono ispanico, puntellato di gergalità americane e scivolamenti romaneschi. Confessandosi ad uno sguardo amico, traccia bilanci, rimugina ricordi, tragedie fondative e amori perduti. Sembra svelare l’ultima maschera, quella più intima.



L’autore

Giuseppe Sansonna, nato ad Asti il 7 luglio 1977, si laurea al DAMS di Torino con una tesi sul cinema di Carmelo Bene e dal 2001 al 2005 lavora presso la redazione del programma di Rai Tre “Fuori Orario” . Dal 2009 cura la rubrica cinematografica della trasmissione Melog, di Gianluca Nicoletti, in onda su Radio 24 e dallo stesso anno dirige un laboratorio di sceneggiatura presso il DSM Mazzacurati, a Corviale, nell’ambito del quale ha realizzato, con gli utenti, diversi cortometraggi. Nel 2010 realizza “Lo sceicco di Castellaneta”, documentario dedicato a Rodolfo Valentino. Nel 2011 Minimum Fax pubblica “Il ritorno di Zeman” cofanetto che raccoglie due suoi documentari dedicati al romanzesco allenatore boemo, accompagnati da un suo libro. I due documentari vanno inoltre in onda su Sky, Rai Tre, Rai Italia e Rai 5. Autore e regista per Rai Italia dal 2013, nella stagione 2015-2016 è fra gli autori del programma di Rai Tre, Fuori Binario, ciclo di documentari prodotto da Rai Italia dedicato alle ferrovie dimenticate. Nel 2014 realizza all’Havana “The Cuban Hamlet”, ritratto di Tomas Milian, andato in onda su Rai Movie.



SCHEDA EVENTO

Data 4 settembre

Orario 18:00-20:00

Dove Stabilimento balneare La Bonaccia

Indirizzo Lungomare Amerigo Vespucci 146 - Lido di Ostia

Facebook https://www.facebook.com/labonaccia

Telefono +39 335 832 9797

Organizzatore Ostia Incontra l’Autore

Sito https://www.ostiaincontralautore.it

Facebook https://www.facebook.com/ostiaincontralautore.it

Cellulare +39 391 1340601

E-mail eventi@ostiaincontralautore.it