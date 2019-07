Ostia incontra l’Autore: Salvatore Basile

Continuano gli appuntamenti di luglio della seconda edizione della rassegna letteraria “Libri in spiaggia per lettori d’amare” promossa ed organizzata dall’Associazione di promozione culturale “Ostia incontra l’Autore”, fondata da donne che amano Ostia e la lettura. Socie fondatrici dell’associazione sono la giornalista Sabrina Deligia, che ne è presidente, Susanna Corti, imprenditrice e vice presidente, Laura Falchetti, imprenditrice e tesoriere, quindi Gloria Piccioli, studentessa in Editoria a La Sapienza di Roma e anche lei nel direttivo dell’associazione.



L’evento, con ingresso gratuito, si svolge negli stabilimenti balneari del litorale romano. Ad ogni presentazione seguono il firmacopie con l’Autore e un aperilibro offerto dagli sponsor della manifestazione.



Il 24 luglio alle 18 presso lo stabilimento balneare La Bonaccia, sito al civico 146 del Lungomare Amerigo Vespucci al Lido di Ostia, Salvatore Basile presenta il suo libro “La leggenda del ragazzo che credeva nel mare” pubblicato da Garzanti.



Salvatore Basile è nato a Napoli e vive a Roma, dove fa lo sceneggiatore e regista. Ha scritto e ideato molte fiction di successo. Dal 2005 insegna scrittura per la fiction e il cinema presso l’Alta Scuola in Media Comunicazione e Spettacolo dell’Università Cattolica di Milano. Dopo il suo romanzo di esordio “Lo strano viaggio di un oggetto smarrito” con il suo nuovo libro Basile racconta la storia, sullo sfondo il fascino e la forza del mare, di un ragazzo senza radici in cerca di se stesso.



Ecco un’anteprima:



“Quando si tuffa Marco si sente libero. Solo allora riesce a dimenticare gli anni trascorsi tra una famiglia affidataria e l’altra. Solo allora riesce a non pensare ai suoi genitori di cui non sa nulla, non fosse che per quella voglia a forma di stella marina che forse ha ereditato da loro. Ma ora Marco ha paura del mare. Dopo un tuffo da una scogliera si è ferito a una spalla e vede il suo sogno svanire. Perché ora non riesce più a fidarsi di quella distesa azzurra. Perché anche il mare lo ha tradito, come hanno sempre fatto tutti nella sua vita. Eppure c’è qualcuno pronto a dimostrargli che la rabbia e la rassegnazione non sono sentimenti giusti per un ragazzo. È Lara, la sua fisioterapista, che si affeziona a lui come nessuno ha mai fatto. Lara è la prima che lo ascolta senza giudicarlo. Per questo Marco accetta di andare con lei nel paesino dove è nata per guarire grazie al calore della sabbia e alla luce del sole. Un piccolo paesino sdraiato sulla costa dove si vive ancora seguendo il ritmo dettato dalla pesca per le vie che profumano di salsedine. Quello che Marco non sa è il vero motivo per cui Lara lo ha portato proprio lì. Perché ci sono segreti che non possono più essere nascosti. Perché per non temere più il mare deve scoprire chi è veramente. Solo allora potrà sporgersi da uno scoglio senza tremare, perché forse a tremare sarà solo il suo cuore, pronto davvero a volare”.



SCHEDA EVENTO

Data 24 luglio

Orario 18:00 - 20:00

Dove Stabilimento balneare La Bonaccia

Indirizzo Lungomare Amerigo Vespucci 146 Lido di Ostia

Organizzatore Ostia Incontra l’Autore

