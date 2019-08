Ostia incontra l’Autore: Paolo Cochi e il delitto di via Poma

Continuano gli appuntamenti di luglio della seconda edizione della rassegna letteraria “Libri in spiaggia per lettori d’amare” promossa ed organizzata dall’Associazione di promozione culturale “Ostia incontra l’Autore”, fondata da donne che amano Ostia e la lettura.



Socie fondatrici dell’associazione sono la giornalista Sabrina Deligia, che ne è presidente, Susanna Corti, imprenditrice e vice presidente, Laura Falchetti, imprenditrice e tesoriere, quindi Gloria Piccioli, studentessa in Editoria a La Sapienza di Roma e anche lei nel direttivo dell’associazione.



L’evento, con ingresso gratuito, si svolge negli stabilimenti balneari del litorale romano. Ad ogni presentazione seguono il firmacopie con l’Autore e un aperilibro offerto dagli sponsor della manifestazione.



Il 7 agosto alle 18 presso lo stabilimento balneare Arcobaleno Beach, sito al civico 181 del Lungomare Paolo Toscanelli al Lido di Ostia, Paolo Cochi presenta il suo libro “Via Poma oltre la Cassazione. Cronaca di un delitto senza giustizia” pubblicato da Rune Editrice.



Il 7 agosto 1990, in una giornata calda ed umida dopo la pioggia della notte, Simonetta Cesaroni, che ancora non ha 21 anni, dopo aver pranzato esce di casa, nel quartiere di Cinecittà a Roma, con la sorella Paola che la accompagna poco lontano con la sua Fiat 126 alla stazione della metropolitana Subaugusta per raggiungere prima delle ferie estive la sede dell’Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù dove Simonetta lavora come contabile e ospitata al terzo piano di un elegante palazzo di via Carlo Poma 2, nel quartiere Prati.



Gli ostelli della gioventù sono chiusi al pubblico il pomeriggio e la città è semideserta. Simonetta non tornerà più, vittima di un omicidio senza giustizia. Nel suo ufficio troverà, infatti, la morte. Verrà ritrovata la sera stessa riversa sul pavimento, con il corpo dilaniato da 29 coltellate, con indosso i calzini, la canottiera arrotolata sul collo, il reggiseno abbassato, i seni nudi e con gli altri indumenti - camicetta, mutandine e fuseaux - scomparsi. Sul pavimento non ci sono tracce di sangue, ritrovate, invece, sulla porta.



Paolo Cochi, reporter e documentarista romano, in questo libro affronta il “cold case” forse più famoso degli ultimi trent’anni, quello passato alla storia come “il delitto di via Poma”, alla ricerca di una verità che ormai appare lontana, anche se non impossibile, per uno dei casi più misteriosi della recente storia della cronaca nera italiana e questo nonostante innumerevoli accertamenti e indagini, prove scientifiche senza certezze e tre gradi di giudizio, con decine di testimoni, non abbiano portato all’individuazione di alcun colpevole.



Nel libro, al fianco di Paolo Cochi, l’avvocato Paolo Loria, che si è occupato della parte processuale e difensore di Ranieri Busco, fidanzato della vittima accusato nel 2007 del delitto, condannato a 24 anni in primo grado, assolto nel secondo grado e definitivamente dalla Cassazione; quindi, il criminologo Francesco Bruno, cui si devono i capitoli più avvincenti, dove il professionista formula la sua ipotesi, pur se velata, circa l’identità del colpevole.



SCHEDA EVENTO

Data 7 agosto

Orario 18:00-20:00

Dove Stabilimento balneare Arcobaleno Beach

Indirizzo Lungomare Paolo Toscanelli 181 Lido di Ostia

Sito https://arcobalenobeach.wordpress.com

Telefono +39 06 5674298

Organizzatore Ostia Incontra l’Autore

Sito https://www.ostiaincontralautore.it

Facebook https://www.facebook.com/ostiaincontralautore.it

Cellulare +39 391 1340601

E-mail eventi@ostiaincontralautore.it