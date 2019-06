Continuano gli incontri di giugno della seconda edizione della rassegna letteraria “Libri in spiaggia per lettori d’amare” promossa ed organizzata dall’Associazione di promozione culturale “Ostia incontra l’Autore”, fondata da donne che amano Ostia e la lettura. Socie fondatrici dell’associazione sono la giornalista Sabrina Deligia, che ne è presidente, Susanna Corti, imprenditrice e vice presidente, Laura Falchetti, imprenditrice e tesoriere, quindi Gloria Piccioli, studentessa in Editoria a La Sapienza di Roma e anche lei nel direttivo dell’associazione.



L’evento, con ingresso gratuito, si svolge negli stabilimenti balneari del litorale romano. Ad ogni presentazione seguono il firmacopie con l’Autore e un aperilibro offerto dagli sponsor della manifestazione.



Il 19 giugno alle 18 presso lo stabilimento balneare Bagni La Vittoria, al Lido di Ostia, sito al civico 191 del Lungomare Paolo Toscanelli, Massimiliano Morelli presenterà il suo libro “Tacco e punta Giuliana, tacco e punta!” pubblicato da EtroMirroR Ed./Ed. musicali. Sarà presente anche Giuliana Salce.



Il libro accende i riflettori non solo sulle gesta sportive di Giuliana Salce - oggi sessantatreenne, campionessa mondiale di marcia, oro a Parigi nel 1985 e 17 volte capace di abbassare il record del mondo - ma anche sulle violenze subite da bambina, le vessazioni patite nel corso del primo matrimonio, l’anoressia, la bulimia e la “questione doping” che hanno coinvolto la “signora della marcia italiana” prima come vittima, poi come prima accusatrice. Un libro che non è, quindi, soltanto la biografia di Giuliana Salce atleta, ma anche la conferma che la ragnatela dei drammi di una persona si possono spezzare, mostrando a tutti che esiste una via d’uscita da quei drammi, spesso difficili da accettare.



SCHEDA EVENTO

Data 19 giugno

Orario 18:00 - 20:00

Dove Stabilimento balneare Bagni La Vittoria

Indirizzo Lungomare Paolo Toscanelli, 191 - Lido di Ostia

Sito http://www.bagnilavittoria.it

Telefono +39 06 56337119

Organizzatore Ostia Incontra l’Autore

Sito https://www.ostiaincontralautore.it

Cellulare +39 391 1340601

E-mail eventi@ostiaincontralautore.it