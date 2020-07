Ostia incontra l’Autore: Giuseppina Mellace e Il quadro di Norma

Continuano gli appuntamenti estivi della cultura in riva al mare con la terza edizione della rassegna letteraria “Libri in spiaggia per lettori d’amare” voluta ed organizzata dall’Associazione di promozione culturale “Ostia incontra l’Autore”, fondata da donne che amano Ostia e la lettura. Socie fondatrici dell’associazione sono la giornalista Sabrina Deligia, che ne è presidente, Susanna Corti, imprenditrice e vice presidente, Laura Falchetti, imprenditrice e tesoriere, Gloria Piccioli, studentessa in Editoria a La Sapienza di Roma e anche lei nel direttivo dell’associazione. “Ci siamo conosciute ed apprezzate nel tempo” raccontano “maturando la stessa convinzione esperenziale: la crescita culturale di un territorio, delle persone che lo abitano e lo attraversano” ciò che “non può fare a meno della condivisione dei saperi”. Da qui il sostegno della lettura “come mezzo di aggregazione, piuttosto che strumento di isolamento”, coltivando “lettori d’amare” perché “noi siamo nate sul mare. I primi passi li abbiamo fatti in spiaggia, sulla sabbia di Ostia”.



L’evento, con ingresso gratuito, si svolge negli stabilimenti balneari del litorale romano. Ad ogni presentazione segue il firmacopie con l’Autore o l’Autrice.



Il 5 agosto dalle 18 alle 19 presso lo stabilimento balneare Il Delfino sito al civico 33 di Piazzale Magellano al Lido di Ostia Giuseppina Mellace presenta il suo romanzo “Il quadro di Norma” pubblicato da Edicusano e storia di una ragazza travolta dagli eventi della Seconda Guerra Mondiale e dalla crudeltà degli uomini.



LA TRAMA

Quale segreto si cela dietro il quadro di Norma?



È quello che la protagonista, Loredana, una giovane pittrice, cercherà di svelare con l’aiuto di una misteriosa signora che ha acquistato il suo dipinto poiché le ricordava una persona a lei tanto cara. Sarà un percorso di conoscenza e di crescita che l’artista farà con la sua nuova amica che le racconterà la tragica vicenda di Norma Cossetto, una ragazza poco più che ventenne infoibata nell’ottobre del 1943 dagli uomini di Tito con la sola colpa di essere italiana e figlia del podestà del piccolo borgo in cui viveva in Istria.



Per Loredana sarà la scoperta di una pagina di storia che per troppo tempo è stata dimenticata e che ora si vuol far conoscere per mantenerne viva la memoria, senza vendette o rancori di alcun genere, ma solo per avere un panorama a trecentosessanta gradi di quei terribili giorni del ’43 quando la guerra infuriava sulla martoriata Istria e su tutto il confine orientale italiano, dove i nazifascisti, gli Alleati e l’esercito di Liberazione di Tito si disputavano quel lembo di terra.



Per la giovane pittrice, Norma diverrà il simbolo della sofferenza delle donne che in tutte le guerre pagano sempre un prezzo altissimo e la Storia, quella con la maiuscola, continua a dimenticare ignorando la brutalità degli uomini che sfogano sulle loro vittime quanto di peggio i conflitti riescano a far emergere in loro.





L’AUTRICE



Giuseppina Mellace, nata a Roma nel 1957, è autrice di pièce teatrali, saggi, racconti e romanzi con i quali ha vinto numerosi premi. Dal 2014 pubblica con la Newton Compton di Roma libri di saggistica storica tra cui “Una grande tragedia dimenticata”, sull’eccidio delle Foibe, con il quale ha vinto tre primi premi a Giardini di Naxos, Rovigo e Matera. Il libro è stato presentato anche in Rai durante la trasmissione “Uno mattina Libri”. Sempre nella stessa sezione ha pubblicato “Delitti e Stragi dell’Italia fascista” e “L’Oro del Duce”, ricevendo numerosi riconoscimenti. Nel 2019 è uscito “I Dimenticati di Mussolini”, incentrato sulla vicenda dei militari italiani deportati, durante la Seconda Guerra Mondiale, nei campi di concentramento tedeschi ed alleati, e con il quale ha vinto il primo premio “Il Convivio”, libro, anche questo, presentato in Rai.



SCHEDA EVENTO

Data 5 agosto

Orario 18:00-19:00

Dove Stabilimento balneare Il Delfino

Indirizzo Piazzale Magellano 33 - Lido di Ostia (RM)

Sito https://ildelfino.com/

Telefono +39 065601457

Cellulare+39 3479446865

Organizzatore Ostia Incontra l’Autore

Indirizzo Lungomare Paolo Toscanelli 148 - Lido di Ostia (RM)

Sito https://www.ostiaincontralautore.it

Facebook https://www.facebook.com/ostiaincontralautore.it

Cellulare +39 391 1340601

E-mail info@ostiaincontralautore.it