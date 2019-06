Ostia incontra l’Autore: La guerra infinita di Andrea Frediani

Continuano gli incontri di giugno della seconda edizione della rassegna letteraria “Libri in spiaggia per lettori d’amare” promossa ed organizzata dall’Associazione di promozione culturale “Ostia incontra l’Autore”, fondata da donne che amano Ostia e la lettura. Socie fondatrici dell’associazione sono la giornalista Sabrina Deligia, che ne è presidente, Susanna Corti, imprenditrice e vice presidente, Laura Falchetti, imprenditrice e tesoriere, quindi Gloria Piccioli, studentessa in Editoria a La Sapienza di Roma e anche lei nel direttivo dell’associazione.



L’evento, con ingresso gratuito, si svolge negli stabilimenti balneari del litorale romano. Ad ogni presentazione seguono il firmacopie con l’Autore e un aperilibro offerto dagli sponsor della manifestazione.



Il 26 giugno alle 18 presso lo stabilimento balneare Kursaal Village, al Lido di Ostia, sito al civico 36-40 del Lungomare Lutazio Catulo, Andrea Frediani presenterà il suo libro “La guerra infinita” pubblicato da Newton Compton Editori.



Il nuovo romanzo storico di Andrea Frediani, scrittore, saggista, ci “presenta” il veterano e pluridecorato Muzio Spurio. Sullo sfondo una guerra che sembra non avere mai fine, quella che si combatte in Spagna, tra i conquistatori romani e i ribelli celtiberi. Muzio Spurio ne ha abbastanza della guerra. Una guerra che sembra non avere mai fine, in Spagna. Siamo nel 173 a.C. il vecchio soldato ottiene il congedo e torna finalmente dalla sua famiglia.



Al suo ritorno una tragedia lo costringe a tornare sui suoi passi e a immergersi di nuovo nella cruda realtà da cui era fuggito. Muzio Spurio deve affrontare i temibili, feroci avversari da solo, con il solo aiuto della figlia maggiore e del suo amico più fidato. I tre si avventurano in territorio ostile alla ricerca di vendetta e di una bambina rapita, affrontando pericoli di ogni sorta.



Padre e figlia, divisi da anni di incomprensioni, si confrontano, si perdono e poi si ritrovano davanti alle mura della roccaforte dove si sono rinchiusi gli ultimi ribelli: Numanzia, la città simbolo della più strenua resistenza al dominatore, che il vincitore di Cartagine, Scipione Emiliano, ha sottoposto a un implacabile assedio, al termine del quale i protagonisti troveranno il loro destino.



Un autore da oltre un milione di copie, tradotto in tutto il mondo. Cura nei dettagli della narrazione, storia che si fa cronaca appassionata. Imperdibile.



SCHEDA EVENTO

Data 26 giugno

Orario 18:00 - 20:00

Dove Stabilimento balnerare Kursaal Village

Indirizzo Lungomare Lutazio Catulo, 36-40 - Lido di Ostia

Sito http://www.kursaalvillage.com

Telefono +39 06 56470534

Cellulare +39 393 4139995

Cellulare +39 380 3624925

E-mail info@kursaalvillage.com

Organizzatore Ostia Incontra l’Autore

Sito https://www.ostiaincontralautore.it

Cellulare +39 391 1340601

E-mail eventi@ostiaincontralautore.it