Ostia incontra l’Autore, Alessandra Carnevali

Continuano gli appuntamenti di luglio della seconda edizione della rassegna letteraria “Libri in spiaggia per lettori d’amare” promossa ed organizzata dall’Associazione di promozione culturale “Ostia incontra l’Autore”, fondata da donne che amano Ostia e la lettura. Socie fondatrici dell’associazione sono la giornalista Sabrina Deligia, che ne è presidente, Susanna Corti, imprenditrice e vice presidente, Laura Falchetti, imprenditrice e tesoriere, quindi Gloria Piccioli, studentessa in Editoria a La Sapienza di Roma e anche lei nel direttivo dell’associazione.



L’evento, con ingresso gratuito, si svolge negli stabilimenti balneari del litorale romano. Ad ogni presentazione seguono il firmacopie con l’Autore e un aperilibro offerto dagli sponsor della manifestazione.



Il 31 luglio alle 18 presso lo stabilimento balneare Peppino a Mare Beach, sito al civico 122 del Lungomare Amerigo Vespucci al Lido di Ostia, Alessandra Carnevali, autrice del bestseller “Uno strano caso per il commissario Calligaris”, presenta il suo libro “Delitto in alto mare” come il primo pubblicato da Newton Compton.



Avvincente la trama.

Una crociera in Giappone. Una ragazza che scompare dalla nave. C’è un assassino a bordo? Una nuova storia a tinte gialle per Adalgisa Calligaris, il commissario di Rivorosso: donna tenace, instancabile, dedita al suo lavoro e alla giustizia, una protagonista dal caratteraccio adorabile.



Il commissario Adalgisa Calligaris è reticente a festeggiare in grande le “nozze di stagno”. È una donna dura, un po’ brusca, e preferisce di gran lunga la semplicità agli sfarzi ma l’insistenza di suo marito, il magistrato Gualtiero Fontanella, la convince ad accettare l’idea di partire per una crociera in Giappone. Durante il volo da Roma a Tokyo, Adalgisa conosce Bianca, una karateka di quattordici anni che fa parte di una squadra di otto giovani atleti in viaggio premio, che la coppia incontrerà di nuovo, per una coincidenza, sulla nave da crociera. Proprio quando Adalgisa sta per ammettere che, nonostante l’iniziale scetticismo, il viaggio è stato un’ottima idea, la compagna di cabina di Bianca, Ottavia, scompare nel nulla. La sua cruise card non è stata registrata in uscita: possibile che sia ancora a bordo? Per risolvere il mistero, Adalgisa dovrà dire addio allo spirito vacanziero e tirare fuori il suo proverbiale fiuto investigativo…



SCHEDA EVENTO

Data 31 luglio

Orario 18:00-20:00

Dove Stabilimento balneare Peppino a Mare Beach

Indirizzo Lungomare Amerigo Vespucci 102 Lido di Ostia

Sito http://www.peppinoamarebeach.it

Telefono +39 06 56470007

E-mail peppinoamarebeach@gmail.com

Organizzatore Ostia Incontra l’Autore

Indirizzo Lungomare Paolo Toscanelli 148 Lido di Ostia

Sito https://www.ostiaincontralautore.it

Facebook https://www.facebook.com/ostiaincontralautore.it/

Cellulare +39 391 1340601

E-mail eventi@ostiaincontralautore.it