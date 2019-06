Al via gli incontri di giugno della seconda edizione della rassegna letteraria Libri in spiaggia per lettori d’amare promossa ed organizzata dall’Associazione di promozione culturale “Ostia incontra l’Autore”, fondata da donne che amano Ostia e la lettura. Socie fondatrici dell’Associazione sono la giornalista Sabrina Deligia, che ne è presidente, Susanna Corti, imprenditrice e vice presidente, Laura Falchetti, imprenditrice e tesoriere, quindi Gloria Piccioli, studentessa in Editoria a La Sapienza di Roma e anche lei nel direttivo dell’associazione.



L’evento, con ingresso gratuito, si svolge negli stabilimenti balneari del litorale romano. Ad ogni presentazione seguono il firmacopie con l’autore e un aperilibro offerto dagli sponsor della manifestazione.



Il 5 giugno alle 18 presso lo stabilimento L’Ancora del Lido di Ostia, sito al civico 176 del Lungomare Americo Vespucci, Paola Tavella presenterà il suo libro Il sesso magico. Perché le donne intelligenti sono stupide in amore? pubblicato da Sonzogno.



Sessant’anni, femminista da quando ne aveva quindici, Paola Tavella è andata in analisi, pratica kundalini yoga e meditazione da decenni, eppure niente l’ha salvata dal dolore e dai guai dell’amore. Guru Dev ha cercato di insegnarle a sentire intensamente senza patire, a contemplare le passioni senza esserne travolta, ad accettare la natura infedele degli uomini. Ma sulla strada di questa guarigione sono state necessarie anche le amiche assennate oppure scriteriate, una disamina dei propri errori, il ritorno alla chiave magica dell’infanzia, la compagnia dei cani. Ambientato in una miriade di luoghi e di tempi - Genova, Roma, Londra agli albori del punk, resort thailandesi -, questo libro non è soltanto un’autobiografia immaginaria o la storia di una vita femminile ricca e avventurosa, piuttosto è un bilancio spirituale, sentimentale ed erotico, la condivisione del viaggio verso un divertito disincanto.



Scheda evento

Data 5 giugno

Orario 18:00 - 20:00

Dove Stabilimento balnerare L’Ancora

Indirizzo Lungomare Amerigo Vespucci, 176 - Lido di Ostia

Telefono +39 06 5680267

Organizzatore Ostia Incontra l’Autore

Telefono +39 391 134 0601

Email eventi@ostiaincontralautore.it