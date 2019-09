Ostia, i Gibson Brothers allo stabilimento Village per Senior Italia

Musica e beneficenza ad Ostia. Sabato 28 settembre 2019, presso lo stabilimento balneare Village di Ostia Lido (Lungomare Paolo Toscanelli – 197), la Fondazione Senior Italia, con il patrocinio del Municipio X, organizzerà una serata musicale, a scopo benefico, con i Gibson Brothers al fine di attrezzare lo spazio esterno della nuova scuola di via della Maggiorana (località Centro Giano).

I Gibson Brothers saranno allo stabilimento di Ostia Lido con l'organizzazione di Maria Grazia Preite. Il gruppo musicale è composto da tre fratelli di origini francesi ma nati in Martinica.

I Gibson Brothers sono stati uno dei primi gruppi ad introdurre l'Eurodisco, stile che mescola il genere disco con il blues e il rock. Il loro primo grande successo, datato 1976, fu “Come to America”, ma la popolarità mondiale arrivò nel 1978 con “Cuba”. In tutti questi anni il gruppo francese è stato uno dei punti di riferimento a livello internazionale per tutti i nuovi gruppi che hanno intrapreso il genere musicale.

Per info e prenotazioni è possibile rivolgersi allo stabilimento Village ai numeri di telefono: 06.53273350 - 06.69281463