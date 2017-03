OstiaChocolate, un mare di cioccolato sul litorale romano

Un mare di cioccolato sta per ricoprire il litorale romano. Partirà venerdì 7 aprile la prima edizione di OstiaChocolate, la festa del cioccolato della spiaggia di Roma. L’evento si terrà in piazza Anco Marzio e si concluderà la sera di domenica 9 aprile.

Dalle 10 alle 22, tutti i giorni maestri cioccolatieri provenienti da ogni parte d’Italia faranno degustare tonnellate di cioccolato preparato nei modi più svariati. Tra le tante prelibatezze: creme alla gianduia dalle molteplici fragranze, montagne di cioccolatini e praline semplici e ripiene, e tanti altri prodotti realizzati con finissimo cacao.

Vista la vicinanza dell’evento alla Pasqua non mancheranno delle gustosissime idee regalo per questa festività: le uova di finissimo e purissimo cioccolato rigorosamente realizzate a mano dai tanti artigiani presenti alla manifestazione. Vere e proprie sculture, realizzate con ingredienti di pregio, che renderanno felici adulti e bambini. E a proposito di bambini, durante l’evento i più piccini potranno partecipare ai vari laboratori tenuti da diversi pasticceri che utilizzeranno solo cioccolato di primissima qualità.

"Dopo aver portato il miglior cioccolato a Roma e ai Castelli, ci sembrava doveroso organizzare un evento sul litorale romano. E così abbiamo deciso di ricoprire la meravigliosa Ostia con un mare di cioccolato". Lo ha detto Alessandra Morgante, presidente di Roma Chocolate e organizzatrice della golosa kermesse.

"Ancora una volta il cioccolato, sostanza che procura gioia non solo agli occhi e al palato ma anche alla mente, sarà protagonista di un evento unico", ha sottolineato la Morgante che ha poi aggiunto, "in uno dei luoghi più belli della Capitale, qual è Ostia, non poteva mancare una manifestazione come la nostra, dedicata alla celebrazione del “cibo degli dei” e rivolta a tutti gli appassionati e agli esperti del cacao di altissima qualità".