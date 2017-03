Dal 1 aprile al Teatro del Lido la mostra delle opere grafiche dell'architetto Daniele Romani che raccontano il territorio. Il Kursaal, le Poste, il palazzo del Pappagallo, il Cinema Superga; non sono solo luoghi, ma alcune delle icone che definiscono un territorio e una città in particolare: Ostia Lido. Sono questi i protagonisti della mostra del giovane architetto lidense che ha dedicato alla città in cui vive ben dodici opere grafiche che raccontano Ostia. Le mostra "Ostia attraverso i suoi luoghi simbolo" in programma al Teatro del Lido dal 1 aprile al 21 aprile espone quelle immagini fisse nell'immaginario sia di chi vive la città, ma anche di chi ha passato a Ostia solo poche ore, si tratta di soggetti architettonici trasposti sulla carta che raccontano il territorio e la sua vita. Daniele Romani, che abbiamo già conosciuto aver realizzato con uno staff di architetti l'evento "1916 Ostia 2016 - Cento anni di Roma sul mare", torna a raccontare il territorio con lo studio delle simbologie: una mostra dove i profili, i luoghi e le architetture diventano delle icone protagoniste della scena. Romani è inoltre l'ideatore e il curatore di "Ostia Love", un progetto strettamente legato alla mostra, che punta a stimolare l'interesse verso la conoscenza delle trasformazioni urbane e territoriali e si sviluppa attraverso il confronto delle immagini di archivio, cartoline d'epoca, fotografie private, riproduzioni grafiche e video. Ostia attraverso i suoi luoghi simbolo Teatro del Lido di Ostia - Via delle Sirene 22 Dal 1 aprile al 21 aprile Orari di apertura al pubblico: Venerdì/Sabato/Domenica dalle 16 alle 20 Ingresso gratuito