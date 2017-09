★ Domenica 1 Ottobre - ore 10 ★

INGRESSO GRATUITO ALL'AREA ARCHEOLOGICA!!!



L'antica città di Ostia, oggi riportata alla luce per due terzi della sua estensione originaria, possiede ritrovamenti che, per ricchezza e stato di conservazione, sono secondi solo a Pompei. Attraverso edifici quali il teatro e l'antistante piazzale delle Corporazioni, il Foro, il Tempio di Roma e Augusto, le Terme di Nettuno, il Capitolium, la caserma dei Vigiles, sarà possibile ripercorrere la storia della città dalla fondazione come colonia di Roma, nel IV secolo a.C., fino al suo progressivo abbandono nel V secolo d.C.



Appuntamento: domenica 1 ottobre alle ore 10 davanti all'ingresso dell'area archeologica in viale dei Romagnoli, 717 (Ostia Antica).

Contributo: 8 euro (biglietto di ingresso gratuito). Si fa presente che la durata prevista per la visita è di circa 2 ore. La prenotazione è obbligatoria e l'evento verrà annullato, previo tempestivo avvertimento telefonico di tutti i prenotati, in caso di maltempo.



Vi ricordiamo che la prenotazione alle visite è obbligatoria: si ricorda inoltre che bisogna raggiungere il numero minimo di 5 partecipanti nelle 24 h ore precedenti l'evento che altrimenti verrà annullato.



