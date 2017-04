Ostia Antica: viaggio nel tempo con picnic

La visita presso Ostia Antica rappresenta una tappa fondamentale per tutti coloro che amano l'arte o desiderano immergersi nella vita quotidiana degli antichi romani. Fondata secondo la leggenda dal quarto re di Roma Anco Marzio, dato il suo eccezionale stato di conservazione costituisce un' importante testimonianza e, insieme a Pompei, risulta essere il sito archeologico più grande del pianeta. La tiepida atmosfera primaverile renderà ancora più lieta questa passeggiata nella storia durante la quale potremo ammirare l'antico teatro utilizzato ancora oggi, alcuni siti termali coi loro splendidi mosaici pavimentali, i diversi tipi di abitazioni (le domus e le insulae), le botteghe, la necropoli e gli edifici religiosi. A metà percorso potremo trovare ristoro consumando insieme un gustoso pranzo al sacco per poi riprendere il nostro affascinante viaggio nel tempo... APPUNTAMENTO: ore 10:00, Viale dei Romagnoli, 717, Ostia (fine visita ore 16:00 circa) N.B. Si consiglia un abbigliamento comodo, scarpe da ginnastica, tanta acqua e un cappello per proteggersi dal sole. NUMERO MASSIMO: 15 persone Per prenotare la visita: 3381689376 - 3395825392 - 3289011834 oppure info@takala.it