Ostia antica:una giornata con gli antichi romani

Nata come centro militare per controllare le foci del Tevere, Ostia divenne col tempo un'importantissima città commerciale, legata alla gestione dei porti imperiali di Claudio e di Traiano.

Avremo modo di visitare i templi e il foro, il teatro e le terme, i magazzini e la necropoli, le case d'affitto popolari e le ville aristocratiche, i mitrei e i santuari delle religioni orientali, ma soprattutto potremo ricostruire all'interno degli scenari originali la vita quotidiana degli antichi, il modo di vivere, di abitare, di lavorare, di mangiare e di trascorrere il tempo libero degli antichi ostiensi.

Ci accompagnerà un archeologo che a Ostia ha partecipato a diverse campagne di scavo che hanno gettato nuova luce sulla storia della città.

INFORMAZIONI GENERALI

Appuntamento:h. 10.15, Viale dei Romagnoli, 717, davanti la biglietteria.

Quota di partecipazione: €10 (Soci 2018), €12 (non Soci)+ biglietto di ingresso €12 (intero), €7 (ridotto); gratuito possessori Ostia antica Card.

Durata: la visita si concluderà nel primo pomeriggio. E' prevista una pausa pranzo di circa 1h. All'interno dell'area archeologica è presente un bar-ristorante oppure è possibile portare un pranzo al sacco da consumare nell'area verde adiacente il punto ristoro.

Minimo partecipanti: 10 persone, massimo 20. Prenotazioni entro venerdì 15 settembre, h. 14.00.Dopo tale orario si consiglia di telefonare per accertarsi della disponibilità dei posti e dell'effettivo svolgimento della visita guidata.

PER PARTECIPARE

Per partecipare alle nostre attività è necessario prenotarsi, indicando i nominativi dei partecipanti, con una delle seguenti modalità:

- inviare una mail a : pan.archeologia@gmail.com

- telefonare (o inviare un messaggio whatsapp o un sms) al numero:

393 31 00 313

Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci!

Lun-Ven h. 15-19.00

Sab h. 9.30-18.30

