Ostia Antica Nascosta e meno conosciuta

Hai già visitato Ostia Antica e vuoi conoscere la parte più nascosta? Questo è il percoso che fa al tuo caso!

Porto della città di Roma, situata alla foce del fiume Tevere, conserva ancora oggi intere strade ed edifici romani intatti. Passeggiando al suo interno ci si fa una vera idea di come dovevano essere le città romane a quell’epoca e di come si vivesse e cosa si facesse ogni giorno. La città si sviluppava sui noti assi viari romani: due vie principali che si incrociavano ad angolo retto al centro, il cardo e il decumano massimi che uscivano dalla città attraverso quattro porte nelle mura.

I principali edifici visitati saranno il Foro, le Terme del Foro, Il cardo fino alla Panetteria della Semita dei Cippi, Domus Amore e Psiche e del Ninfeo, Caseggiato del Serapide, Terme di Porta Marina e Sinagoga. Vivrete cosi ad Ostia Antica una “vera giornata da antico romano”



Appuntamento ore 11.00 Davanti biglietteria in Viale dei Romagnoli 717 - Cercare Bandiera Viola Logo Roma Caput Tour.

Durata Visita Guidata 2 ore circa

Visita interna del sito di Ostia Antica con percorso nascosto e segreto fuori dai soliti percorsi monumentali (visita delle rovine della seconda parte del sito: Foro, Latrine del Foro, Cardo Massimo fino alla Panetteria della V. Semita dei Cippi, Domus di Amore e Psiche, Terme del Mitra e Mitreo, Caseggiato del Serapide, Terme dei 7 Sapienti, Domus del Ninfeo, Terme Porta Marina e Sinagoga)

Si richiede a tutti i partecipanti di munirsi di mascherina e possibilmente guanti



Ingresso Scavi Ostia Antica € 12.00 intero, € 2.00 ridotto, € 0.00 fino a 18 anni e speciali categorie vedi sito ufficiale Ostia

Costo Visita Guidata € 13.00 (adulti) € 5.00 (bambini 5-13 anni), noleggio auricolari di € 2.00 (Obbligatori per tutti per il mantenimento delle distanze di sicurezza).

Per evitare qualsiasi contatto sarà possibile anche saldare prima richiedendolo in fase di prenotazione



Per semplicità si richiede il pagamento con quota esatta.

Il sistema di microfono/auricolari, che sarà OBBLIGATORIO per tutte le visite guidate, consente di seguire tutte le spiegazioni della guida anche a notevoli distanze, in modo da applicare tutte le misure di sicurezza previste dal decreto con distanziamento sociale dei partecipanti all'attività.

Ad ogni partecipante sarà fornito un radio trasmettitore sanificato, un salviettino igienizzante sigillato, e un auricolare sterile usa e getta (diversamente si potranno usare i propri auricolari del cellulare).



La passeggiata sarà in parte su strada antica romana e a tratti pavimentazione sconnessa con radici esposte dal suolo.



Prenotazione Obbligatoria scrivendo a info@romacaputour.it o inviando un sms allo 0039 333 4854287 specificando Titolo della visita, Nome, Cognome, Recapito telefonico, numero di persone, e-mail di riferimento.