Ostia antica: la città tra Roma e il mare

Roma non sarebbe stata Caput mundi se non ci fosse stata Ostia. Il controllo sulla foce del Tevere e l'affaccio verso il mar Mediterraneo sono stati indispensabili per l'espansione dell'impero. Così, da piccolo castrum, Ostia diviene una immensa città piena di monumenti e di Storia. La piazza del foro, le strade basolate, i templi, il teatro, le celebri domus con i loro pavimenti a mosaico e le statue sono solo alcune delle "grandi bellezze" che visiteremo. Rimarremo sicuramente strabiliati dalla possibilità di vedere e toccare con mano una vera città antica, così come accade a Pompei e in pochissime altre località del mondo antico. Ostia antica è dunque un gioiello, una perla che splende ancora dopo circa 2500 anni e che continua ancora oggi a stupire, con nuove e sensazionali scoperte archeologiche. Appuntamento: Sabato 27 Maggio alle ore 9.30 in via dei Romagnoli 717 Ostia Antica - Roma, davanti all'ingresso dell'area archeologica. Contributo evento: 18 euro (il contributo comprende il biglietto d'ingresso di 8 euro al sito e la visita guidata). A cura di: Federico Caruso ★Le nostre visite guidate e attività didattiche sono state progettate per essere inclusive, pertanto sono rivolte anche a persone con differenti disabilità, in particolare visiva Si ricorda che la prenotazione alle attività è obbligatoria e che bisogna raggiungere il numero minimo di 7 partecipanti nelle 24 ore precedenti la visita guidata, altrimenti l'evento verrà annullato. Per informazioni e prenotazioni: info@radiciassociazioneculturale.it / 329.1755086