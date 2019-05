Area Archeologica di Ostia antica, ingresso gratuito per la Festa della Repubblica

L'antica città di Ostia, oggi riportata alla luce per due terzi della sua estensione originaria, possiede ritrovamenti che, per ricchezza e stato di conservazione, sono secondi solo a Pompei.

Attraverso monumenti quali il Teatro e il piazzale delle Corporazioni, la caserma dei Vigiles, il Tempio di Roma e Augusto, le Terme di Nettuno, il Capitolium, l'insula del Thermopolium, si ripercorre la storia della città: dalla fondazione come colonia di Roma, nel IV secolo a.C., presso l'antica foce (ostium) del fiume Tevere, all'affermazione come sede della flotta nel III secolo a.C., fino al II secolo d.C., quando, con l'imperatore Traiano, diventa il centro amministrativo di tutti i commerci diretti verso Roma.

Gli edifici antichi, oggi visibili grazie a più di un secolo di campagne archeologiche, sono una raffinata testimonianza della vita dei cittadini Ostiensi nel periodo di massimo sviluppo della colonia.



La visita sarà tenuta dalla dott.ssa Emanuela Sarracino, Archeologa e Guida Turistica.



Appuntamento: ore 15,45 all’ingresso dell’area archeologica in Viale dei Romagnoli, 717 Ostia (RM)

Costo della visita: 10 € (include il noleggio auricolari)

In occasione della Festa della Repubblica il biglietto di ingresso è Gratuito**