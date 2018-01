Ost Front + guest al Traffic

In Germania sono ritenuti un'autentica band di spicco del panorama industrial, un vero diamante della corrente Neue-Deutsche-Härte che dagli anni '90 si fa sempre più largo tra gli ascoltatori grazie al successo planetario dei Rammstein. Irriverenti, crudi e sfrontati dal vivo e in studio come l'arte tedesca comanda, ma con un suono particolarmente ricercato che non ricalchi esclusivamente quanto fatto dai pionieri del genere. Appena un anno fa sono passati a Roma per una data esclusiva, è con grande orgoglio che possiamo annunciare il ritorno degli Ost+Front! Il gruppo sarà in tour per supportare il nuovo Adrenaline in uscita il 16 febbraio via Out of Music!