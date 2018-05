Ostȃd Derakhshȃni, la star persiana all'Auditorium

Reduce da una tournée in Europa sbarca a Roma il M° Majid Derakhshȃnì, uno dei più importanti esponenti della musica classica persiana, accompagnato per l'occasione da un gruppo di giovani ed esperti musicisti iraniani residenti in Italia: Toranj Ensemble, diretta dal maestro Vahid Hȃji Hosseinì.

Ostȃd Derakhshȃni è una figura cardine nella scena musicale persiana. Profondo conoscitore del Radif, ha collaborato come compositore, arrangiatore e solista con i più grandi interpreti, tra cui il maestro Mohammadrezȃ Shajariȃn, con cui ha fatto molte tournée in tutto il mondo. Nella sua lunga carriera, tra i primi nel suo paese dopo la rivoluzione, ha contribuito a dare spazio a una nuova generazione di voci femminili.