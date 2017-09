L'Università di Roma Tre, in collaborazione con il Gruppo Astrofili Hipparcos,organizza il 23 settembre 2017, la serata osservativa:



"Il cavallo alato e le costellazioni delle acque celesti: Pegaso e l'Acquario"



L’attività si svolgerà presso l'osservatorio del Museo Geopaleontologico "Ardito Desio" di Rocca di Cave (RM).



PROGRAMMA:



ORE 20.00 - 23.00

"Il cavallo alato e le costellazioni delle acque celesti: Pegaso e l'Acquario"

Il programma prevede una breve conferenza introduttiva seguita dall'osservazione del cielo autunnale e delle principali costellazioni visibili, sotto la guida di un esperto. La serata proseguirà con la suggestiva osservazione al telescopio dei principali oggetti celesti.





NON OCCORRE PRENOTAZIONE



Costi: 6 € (i bambini fino a 7 anni entrano gratis).



Si consiglia fortemente abbigliamento adeguato all'alta quota. In caso di cielo coperto la serata si svolgerà all'interno del planetario, con un cielo virtuale e proiezioni suggestive.

IN CASO DI MALTEMPO E NEVE LA SERATA POTREBBE ESSERE ANNULLATA.



E' sempre opportuno verificare le eventuali comunicazioni sulla pagina Facebook del Museo https://www.facebook.com/MuseoRoccadiCave/. In caso di dubbi potete contattare lo staff del Museo attraverso la mail o il numero forniti.



Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci!



Segreteria Museo: 3299864826 (Dott.ssa Giulia Botticelli)

Pagina facebook: https://www.facebook.com/MuseoRoccadiCave/

Email: museo.roccadicave@uniroma3.it