Osia al Teatro L'Aura

Dal 22 al 25 febbraio vi aspettiamo al Teatro L'Aura con OSIA scritto da Simone Polverini e diretto da Francesca Piersante In due mondi separati, una divinità, Apollo, e una ragazza umana, Dakry, raccontano le loro insoddisfazioni, le loro paure, i loro pensieri…i racconti si intrecciano, ma non si sovrappongono mai fino al momento del loro incontro. Ma Apollo si innamora e questo sentimento è più forte del divieto di Zeus. Solo un altro sentimento pari, seppur diverso, quello di una divinità di un altro pianeta, Utu potrà opporsi, facendo breccia nel cuore di Dakry che dovrà capire quale divinità sia più consono al suo animo. Due visioni diverse dell'amore e una scelta da fare. "Osia" è uno spettacolo intenso, parla di sentimenti e lo fa con una storia fuori dal tempo, mentre un narratore accompagna le emozioni con musica e parole. Si ha sempre bisogno di amare…. nel bene e nel male! Dal 22 al 25 febbraio 2017 Miti, magia, musica dal vivo e divertimento al Teatro L'Aura con OSIA Regia di Francesca Piersante con David Pinto, Francesca Piersante, Jano Di Gennaro, Enrico Gargiulo e Giuseppe Di Pilla Per maggiori info: http://www.teatrolaura.org/portfolio/osia/ OSIA dal 22 al 25 febbraio 2017 Dal mercoledì al sabato ore 21 domenica ore 18 al Teatro L'Aura Vicolo di Pietra Papa, 64 (angolo con Via Pietro Blaserna, 37) Roma Zona Viale Marconi info e prenotazioni 0683777148 oppure nuovoteatrolaura@gmail.com