Se la notte tra il 24 e il 25 febbraio sarà quella degli Oscar 2019 del cinema, circa un mese dopo, precisamente sabato 23 marzo, si accenderanno di nuovo i riflettori, ma sull'Oscar del Vino, questa volta.

I vini in nomination saranno presentati ai partecipanti attraverso una degustazione in 10 tempi da 3 vini ciascuna guidata dai docenti della Fondazione Italiana Sommelier, che alternandosi descriveranno le etichette scelte per ogni categoria. Le singole etichette presentate da ogni relatore saranno votate online in tempo reale dai presenti in sala per decretare il vincitore dell’Oscar.

Tutte le Nomination per l’Oscar del Vino 2019

Miglior Vino Spumante

Spumante Brut Nature Marasco 2016 – L’Archetipo – Castellaneta TA

Sicilia Contea di Sclafani Extra Brut Almerita Contessa Franca 2011 – Tenuta Regaleali – Palermo

Franciacorta Pas Dosé Riserva 33 2011 – Ferghettina – Adro BS



Miglior Vino Bianco

Alto Adige Müller Thurgau FeldMarshall Von Fenner 2016 – Tiefenbrunner – Cortaccia BZ

Derthona Timorasso Costa del Vento 2016 – Vigneti Massa – Monleale AL

Alto Adige Gewürztraminer Vigna Kastelaz 2017 – Elena Walch – Termeno BZ



Miglior Vino Rosato

Gran Cuvée Rosé Swarovski – Farnese Fantini – Ortona CH

Costa d’Amalfi Terre Saracene Rosato 2017 – Ettore Sammarco – Ravello – SA

Etna Rosato 2017 – Pietradolce – Castiglione di Sicilia – CT



Miglior Vino Rosso

Bolgheri Sassicaia Sassicaia 2016 – Tenuta San Guido – Castagneto Carducci LI

Barbaresco Gallina Riserva 2007 – La Spinetta – Castagnole Lanze – AT

Amarone della Valpolicella Vigneto di Monte Lodoletta 2012 – Romano Dal Forno – Cellore d’Illasi VR



Miglior Vino Dolce

Caluso Passito Sulè 2010 – Orsolani – San Giorgio Canavese - TO

Moscato del Molise Apianae 2015 – Di Majo Norante – Campomarino CB

Syrah Vendemmia Tardiva Kaid 2017 – Alessandro di Camporeale – Camporeale PA



Miglior Vino del Miglior Produttore

Etna Bianco Superiore Pietra Marina 2015 – Benanti – Viagrande CT

Granato 2015 - Foradori – Mezzolombardo TN

Kupra 2015 – Oasi degli Angeli – Cupra marittima AP



Vino con il Miglior Rapporto Valore/Convenienza

Fieno di Ponza 2017 – Antiche Cantine Migliaccio – Ponza LT

Cerasuolo d’Abruzzo Myosotis 2017 – Zaccagnini – Bolognano PE

Barolo Essenze Riserva 2008 – Vite Colte – Barolo CN



Miglior Vino Emergente

Pecorino Prope 2017 – Velenosi – Ascoli Piceno

Curtefranca Corte del Lupo Bianco 2017 – Ca’ del Bosco – Erbusco BS

Etna Rosso Contrada Santo Spirito 2015 – Palmento Costanzo – Passopisciaro CT



Migliore Espressione della Tradizione

Carema Etichetta Bianca 2014 – Ferrando – Ivrea TO

Aglianico del Vulture Don Anselmo 2015 – Paternoster – Barile PZ

Brunello di Montalcino Vigna Loreto 2013 – Mastrojanni – Montalcino SI



Premio Speciale della Giuria 2019

Solaia 2006 – Antinori – Firenze

Barbaresco Sorì San Lorenzo 2015 – Gaja – Barbaresco CN

Tenuta di Trinoro 2015 – Tenuta di Trinoro – Sarteano S



Esclusivamnente per gli iscritti a Fondazione Italiana Sommelier, in regola con la quota associativa annuale.

In via eccezionale gli iscritti di Fondazione Italiana Sommelier potranno dare la possibilità di partecipare a questo evento anche ad alcuni loro ospiti. Un’occasione questa per essere insieme in un grande evento nel più grande Centro Internazionale di Cultura del Vino.