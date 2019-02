Oscar - dal 21 al 24 febbraio al teatro l'Aura

Al CineTeatro L’Aura “OSCAR” dal 21 al 24 febbraio un divertente commedia sui “drammi” di coppia. Quando una coppia si lascia che fine fa il cane?

La mancanza di comunicazione è il dramma del nostro secolo, paradossalmente mediatico. In scena vedremo situazioni diverse, alcune imbarazzanti, alcune divertenti... quasi tutte plausibili per quanto assurde. I due, aiutati dai rispettivi migliori amici, o presunti tali, combattendo per il cane, tirano fuori dissapori nascosti da lungo tempo come risentimento, frustrazione e incomprensioni, sfogando il loro rispettivo malessere, guidati dalla ferma intenzione di non darsela vinta a vicenda. Tre inaspettati intrusi complicheranno l’ingarbugliata matassa aggiungendo un po’ di peperoncino ai già abbondantemente speziati rapporti dei protagonisti… cosa accadrà?



Per saperne di più: http://www.teatrolaura.org/portfolio/oscar/

Avviso ai soci



Dal 21 al 24 febbraio 2019

Dal giovedì al sabato oere 21,00 – domenica ore 18,00



OSCAR

CineTeatro L’Aura

Via Pietro Blaserna,37 (angolo con Vicolo di Pietra Papa,64)

Roma-zona Viale Marconi

Biglietti intero 13 €/ ridotto 10€ + tessera associativa annuale (2 €)

Spettacolo in stagione in convenzione con vari enti

Tel: 0683777148 oppure 3464703609

e-mail: nuovoteatrolaura@gmail.com

www.teatrolaura.org