L'Orto letterario, laboratorio didattico alla Biblioteca Rugantino

Presso il giardino della Biblioteca Rugantino, l'Associazione Sentieri Popolari propone il laboratorio didattico dedicato alla creazione, sotto la guida di un agronomo esperto, di un orto comunitario presso le aree esterne della Biblioteca di quartiere, alla cui cura potranno attendere tutti gli utenti e i cittadini che ne facciano richiesta, sia prestando la propria opera, sia portando e donando sementi e piante.

Il laboratorio fa parte del progetto "Le Biblionavette" realizzato con il contributo del Mibac - Piano Cultura Futuro Urbano, e fa parte del nuovo palinsesto Romarama

Esso nasce per promuovere la lettura in città, ampliare l’offerta culturale per andare incontro alle domande e ai bisogni dei cittadini con attenzione ai territori dove si avverte con più forza la carenza di servizi e opportunità. Le navetta del Municipio VI, attrezzata con libri, sedie e tavoli pieghevoli, proiettori e materiale creativo, percorrerà le vie del quartiere raggiungendo il giardino della nostra biblioteca.

Gli interessati devono prenotare la propria partecipazione all'Associazione Sentieri popolari a questa email: associazionesentieripopolari@gmail.com

Il progetto Cultura Futuro Urbano è finanziato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.