All’Orto botanico di Roma l’incontro tra la living chapel e le percussioni di civico

Nell’ambito delle iniziative per la Giornata Mondiale del Rifugiato, l’Orto Botanico della Sapienza Università di Roma in collaborazione con l’Archivio delle Memorie Migranti ospiterà per la prima volta l’incontro tra la musica della Living Chapel e i ragazzi percussionisti di CivicoZero Onlus.



Il gruppo Le Percussioni di Civico, formato da Sory Dembele, Ell Hadj Doumbia, Mamadou Niang, Kiab Sangare e Arnaud Zohin si esibirà alle 19:00, insieme al Maestro Ousmane Coulibaly, musicista, polistrumentista e insegnante burkinabè.



“Quest’anno, nel celebrare la Giornata Mondiale del Rifugiato, vogliamo dar voce proprio alla valenza inclusiva del nostro intervento. I laboratori espressivi di CivicoZero Onlus, come quello delle Percussioni, si trasformano in momenti positivi di aggregazione e riflessione in cui i ragazzi possono esprimersi, scoprirsi e rielaborare le dolorose esperienze del viaggio, per un processo di ricostruzione e integrazione profondo e concreto.”



Da oltre 10 anni CivicoZero Onlus si impegna per offrire supporto, orientamento e protezione a minori e neomaggiorenni soli in Italia che si trovano in situazioni di marginalità sociale, a rischio di devianza, sfruttamento e abuso.



L’ Archivio delle Memorie Migranti raccoglie e racconta voci e testimonianze dirette delle persone migranti per lasciarne traccia e memoria nella società italiana.



L’inclusione, parola chiave di questa iniziativa, è anche uno dei principi fondanti della Living Chapel come sostiene il suo fondatore, il compositore australiano-canadese Julian Darius Revie:



«La Living Chapel è come un contrappunto musicale tra unità e diversità dove l’armonia ne è il ponte di collegamento».



La Living Chapel è uno strumento musicale vivente, sintesi perfetta tra Natura, Architettura e Musica. Il sistema di irrigazione crea un’armonia grazie al flusso incessante di gocce d’acqua che, in un ciclo continuo, bagna le piante e colpisce barili di petrolio rigenerati in strumenti musicali a percussioni chiamati steel drums.



L’evento porta con sé anche un messaggio importante per tutti i giovani condiviso dagli organizzatori: un impegno attivo per il recupero dei valori ambientali del nostro pianeta attraverso le diverse fedi e l’unione tra musica, arte e bellezza.