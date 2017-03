L'Orto Botanico di Roma

Fiore all'occhiello tra i "musei viventi" dell'Università "La Sapienza" di Roma, l'Orto botanico è un luogo di incontro e di scambio culturale, oltre che un'area dedicata alla conservazione del patrimonio genetico di specie botaniche. Dodici ettari di parco e duemila mq di serre nel cuore del tessuto urbano, tra via della Lungara e Colle del Gianicolo, già collocato nell'area archeologica Horti Getae, il parco ospita una notevole varietà di ambienti coerentemente ricostruiti ex situ, tali da offrire al visitatore l'immagine degli habitat naturali di origine da cui le specie provengono. Strumenti ed aree dedicate offrono fruibilità ai diversamente abili. Relatori: Dott.ssa Isabella Leone - Dott. Stefano Panunzi Appuntamento a Largo Cristina di Svezia, 24. Non adatta agli amici a 4 zampe! Contributo visita: 10 euro. Studenti e Convenzionati: 8 euro. Minori di 18 anni: Gratis. Il sito prevede un biglietto di ingresso: Intero: 8 euro. Ridotto: 4 euro (da 6 a 11 anni, over 65 anni, studenti Sapienza). Gratuito: per i bambini di età inferiore a 6 anni e per i portatori di handicap (con tesserino sanitario) e il loro accompagnatore. Telefono: 3401964054 Indirizzo E-mail: associazioneculturalecalipso@yahoo.com Pagina Facebook: Associazione Culturale Calipso I nostri eventi sono riservati ai Soci. Per associarsi, basta inviare i propri dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, C.F. e residenza) tramite modulo, e-mail, sms o telefono. La tessera associativa al costo di € 2,00 con scadenza 31.12.2017 verrà consegnata in occasione della prima partecipazione.