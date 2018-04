Orto Botanico di Roma. Fra archeologia e botanica

L'Orto Botanico di Roma si è sviluppato nel giardino del Palazzo Corsini alla Lungara. È questo il giardino più audace del Settecento romano, pensato dall'architetto Fuga attraverso la "prospettiva delle fontane", ovvero una scalea monumentale posta su un declivio e percorsa al centro da una complessa catena d'acqua. Meravigliosa, fra le altre, la Fontana dei Tritoni contemporanea a quella del Bernini a Piazza Navona.

Al di sopra di queste strutture architettoniche, sotto la sagoma nera del cannone del Gianicolo e un tratto superstite delle Mura Aureliane, alcuni esseri viventi secolari sono testimoni silenziosi di un bosco mediterraneo maturo, probabilmente erede genetico dei boschi sacri di questo Colle in epoca romana. Vi è anche un faggio che a detta di alcune vecchie teorie potrebbe essere un relitto della flora laziale dell'ultimo periodo glaciale.

L'orto botanico ci offre gli spunti per parlare in modo molto semplice delle grandi trasformazioni evolutive che hanno interessato le piante, quindi la storia della vita sulla terra, nel corso delle ultime centinaia di milioni di anni. A cominciare dalla zona delle felci e delle conifere, con esemplari di sfacciata bellezza che impareremo a riconoscere e ci entreranno nella mente e nel cuore.

Fino a quando il cannone del Gianicolo non ci ricorderà che è mezogiorno.

Sabato 12 maggio ore 10:00

Appuntamento: Largo Cristina di Svezia, 24, 00165 Roma RM

Durata:due ore circa

Il contributo per la visita guidata è di 15 € per gli adulti.

Per i ragazzi, accompagnati da un adulto, fino a 11 anni la visita è gratuita mentre dai 12 a 18 anni è di 7 €. Biglietto incluso nel prezzo.