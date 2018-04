Orticolo: scorribande floreali

Avete mai visto una città senza fiori? E un quartiere? E un condominio? E un palazzo? Le Scorribande Floreali costruiranno delle piccole installazioni che serviranno ad abbellire i vostri spazi preferiti.

Queste saranno sistemate seguendo il percorso della mostra, per far si che i bambini vedano che ad un contesto urbano riqualificato e rivitalizzato dall’arte di strada, si può aggiungere la forza colorata e fresca della natura. Il laboratorio è stato pensato per essere coinvolgente e dinamico. Oltre al percorso della mostra, i bambini avranno svariati compiti, dalla creazione delle installazioni, costruendo vasiere originali e fantastiche, alla preparazione del terreno, fino alla piantumazione dei fiori